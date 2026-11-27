Пан Баобао, 19-годишният леопард от зоопарка в Панчжихуа, Китай, вече няма да бъде подлаган на специален режим за отслабване. Животното отново изглежда закръглено, но последният му медицински преглед е показал стабилни показатели, а ръководството на зоопарка смята, че ново ограничаване на храната може да навреди на здравето му.

„Тази година леопардът навърши 19 години. На тази възраст най-важното е да запазим състоянието му и да осигурим необходимото хранене“, казва ръководителят на зоопарка Джан Сунвън, цитиран от „Хунсин нюз“. По думите му Пан Баобао получава по над 500 грама телешко месо дневно, а понякога менюто се допълва с пилешко, за да бъде храненето балансирано.

От интернет сензация до неуспешна диета

Леопардът стана популярен през март 2024 г., когато посетители публикуваха видеоклипове на необичайно кръглата му фигура. Заради телосложението и изражението си той беше сравнен с героя Леопард-полицай от анимационния филм „Зоотрополис“.

След вълната от интерес зоопаркът започна програма за намаляване на теглото му. Планът включваше промени в храненето, повече движение и разширяване на заграждението. На 27 март 2024 г. площта му е увеличена до 45 квадратни метра, което е два пъти повече от предишното пространство.

През февруари 2025 г. представител на зоопарка съобщи, че Пан Баобао е отслабнал видимо. Тогава служителите обясниха, че животното е започнало да се движи повече, след като заграждението е било разширено. Въпреки това през ноември 2026 г. леопардът отново привлече внимание с по-пълната си фигура.

Според Джан Сунвън на 19 години Пан Баобао е в напреднала възраст, приблизително сравнима с 70-80 човешки години. Затова зоопаркът вече не преследва конкретно число на кантара. „Ако е жизнен и теглото му е стабилно, това е най-доброто му състояние“, казва той.

Грижите за леопарда продължават с редовно наблюдение, достатъчно храна и умерена активност. В заграждението му е поставена топка, с която той може да играе и да се раздвижва без натоварващ режим.

Популярността на Пан Баобао промени и посещаемостта на зоопарка. През 2025 г. хиляди хора са го посещавали, за да видят известния леопард, а животното е получило и почетното прозвище „леопард-директор“ от местните власти.