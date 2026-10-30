Рецепта на деня: Печени сливи с мед и канела

Необходими продукти:

сини сливи - 1 кг

мед - 80 г

краве масло - 30 г

портокал - 1 бр.

канела - 1 ч.л.

смлян джинджифил - 1/2 ч.л.

карамфил - 4 бр.

вода - 50 мл

сол - 1 щипка

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява предварително на 190 градуса без вентилатор. Сливите се измиват и подсушават, след което всяка се разрязва леко от едната страна до костилката. Плодовете се подреждат в широка тава със срязаната страна нагоре. Костилките се оставят по време на печенето, за да помогнат на сливите да запазят целостта си.

Кората на портокала се настъргва фино, без да се засяга бялата част. Изстискват се около 60 милилитра сок. Медът се разбърква с портокаловия сок, водата, канелата, джинджифила и солта. Ако е твърд, може да се затопли за кратко на слаб огън, без сместа да завира.

Сливите се пекат до леко набръчкване

Медената смес се излива върху плодовете. Отгоре се разпределят малки парченца масло, портокаловата кора и карамфилчетата. Тавата се разклаща внимателно, за да достигне течността до всички сливи.

Печенето продължава между 25 и 30 минути. След първите 15 минути плодовете се поливат със соковете, които са се събрали на дъното. Готови са, когато омекнат и леко се набръчкат, но все още запазват формата си.

След изваждането сливите остават още 10 минути в тавата. През това време маслото, медът и плодовият сок се събират в ароматен розово-червен сос. Десертът се сервира топъл, като карамфилчетата се отстраняват предварително. При поднасяне трябва да се има предвид, че костилките са останали в плодовете.

Остатъците могат да се съхраняват до 3 дни в добре затворен съд в хладилник. Печените сливи са подходящи за самостоятелен десерт, а сосът може да се използва и за овкусяване на кисело мляко, ванилов сладолед или друга плодова основа.

Източник: gotvach.bg