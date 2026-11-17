Необходими продукти:
- спагети - 320 г
- пилешки гърди - 450 г
- печурки - 300 г
- червена чушка - 1 бр.
- зелена чушка - 1/2 бр.
- чесън - 2 скилидки
- соев сос - 60 мл
- мед - 1 с.л.
- царевично нишесте - 2 ч.л.
- вода - 80 мл
- сусамово олио - 1 ч.л.
- олио - 3 с.л.
- черен пипер - 1/2 ч.л.
- сол - 1/2 ч.л.
Начин на приготвяне:
Пилешките гърди се подсушават и се нарязват на приблизително еднакви хапки. Те се запържват на един слой в силно загрят тиган за пет-шест минути, докато получат златиста коричка и се сготвят напълно. След това се изваждат, за да не се пресготвят, докато се приготвят останалите продукти.
В същия тиган се слагат нарязаните на едри филийки гъби. Те се готвят четири-пет минути на силен огън, без непрекъснато разбъркване. Следват лентите от чушки, които се запържват още две-три минути. Чесънът се добавя накрая и се разбърква около 30 секунди, докато освободи аромата си.
Сосът се добавя в края
Ароматният сос се приготвя предварително от 60 милилитра соев сос, една супена лъжица мед, две чаени лъжички царевично нишесте, 80 милилитра вода и една чаена лъжичка сусамово олио. Сместа се разбърква, докато нишестето се разтвори напълно.
Пилешкото и спагетите се връщат при зеленчуците, след което се излива сосът. Ястието се готви още две-три минути при постоянно обръщане. Готово е, когато сосът се сгъсти, стане лъскав и обвие спагетите, месото и гъбите.
Пържените спагети се сервират веднага. Ако останат, могат да се съхраняват в затворена кутия в хладилник до два дни. При затопляне в тиган се добавят една-две супени лъжици вода, за да се възстанови сочността на ястието.
Източник: recepti.gotvach.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА