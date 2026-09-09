Анджелина Джоли посети боксов клуб в Харков, синът ѝ Нокс тренира с украински военни (СНИМКА)

Холивудската актриса Анджелина Джоли, известна и със силната си хуманитарна дейност, направи изненадващо посещение в боксов клуб „Spadkoyemets“ в Харков заедно със своя 18-годишен син Нокс Джоли-Пит, съобщи Украинската федерация по бокс.
Докато носителката на „Оскар“ разговаряла с представители на клуба, Нокс се включил в тренировка по муай тай заедно с украински военнослужещи. От федерацията определиха срещата като необичаен момент, в който на едно място са се събрали спортът, украинските защитници и една от най-разпознаваемите актриси в света.
Собственикът на клуба Павло Чишко разказа, че появата на Анджелина Джоли е била напълно неочаквана. По думите му актрисата разгледала залата, разговаряла със сина му и проявила интерес към историята на клуба. След като снимки от посещението започнали да се разпространяват онлайн, Чишко дори уточнил, че кадрите са истински и не са създадени с изкуствен интелект.
Визитата е част от поредица посещения на Анджелина Джоли в Украйна след началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Още през април същата година актрисата пристигна в Лвов, където се срещна с разселени семейства и деца, засегнати от войната. Посещението тогава беше в лично качество, а не като официална мисия на ООН.
През ноември 2025 г. Анджелина Джоли посети и Херсон и района на Николаев с подкрепата на Legacy of War Foundation. Там тя разговаря с лекари, доброволци и местни жители, живеещи под постоянната заплаха от руски ракетни и дронови атаки. Актрисата посети и медицински и образователни обекти, преместени в защитени подземни пространства.
Харков остава един от украинските градове, които редовно са подложени на руски въздушни удари. Именно на този фон посещението на Анджелина Джоли и тренировката на Нокс с украински военнослужещи привлякоха значително внимание в местните и международните медии.
Анджелина Джоли от години е сред най-активните холивудски личности по хуманитарни теми. Актрисата беше дългогодишен специален пратеник на Върховния комисариат на ООН за бежанците, преди да прекрати официалната си роля през 2022 г., като продължи работата си с хора, засегнати от войни и принудително разселване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путулер ахахаха
Коментиран от #6, #20
12:04 09.09.2026
2 Ъъъъ
Коментиран от #15, #21
12:04 09.09.2026
3 Иван
Коментиран от #11
12:07 09.09.2026
4 Колко ли
12:07 09.09.2026
5 ФАКТ
Коментиран от #18
12:09 09.09.2026
6 666
До коментар #1 от "Путулер ахахаха":Пуклер е най-руският Президент. Чистокръвен руснак. Скача на бой и бяга и се крие.
12:10 09.09.2026
7 дааа
12:11 09.09.2026
8 Сатана Z
Коментиран от #12
12:14 09.09.2026
9 Бай той Толстой
Коментиран от #13
12:14 09.09.2026
10 В София бродят ППдофили
12:15 09.09.2026
11 както рузгите
До коментар #3 от "Иван":джигитите?
12:16 09.09.2026
12 завиждаш
До коментар #8 от "Сатана Z":аййй?
12:18 09.09.2026
13 а твоя
До коментар #9 от "Бай той Толстой":хипопотам
12:18 09.09.2026
14 Иван 1
12:21 09.09.2026
15 1917
До коментар #2 от "Ъъъъ":Играе ролята на застаряваща ВВЖ (военно временная женщина) радост за войската.
А този малкия - да го пратят на фронта - с тези устни - ще да е номер Едно.
Коментиран от #17
12:22 09.09.2026
16 6135
12:24 09.09.2026
17 бил ППЖ
До коментар #15 от "1917":знаеш 🤡
12:26 09.09.2026
18 Това нощес
До коментар #5 от "ФАКТ":ли го сънува!? Явно сънят ти е пълен с кошмари и сънуваш само руснаци които Ти се смеят на празнословието.
12:28 09.09.2026
19 Джукилани
12:33 09.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 За наколко гроша повече
До коментар #2 от "Ъъъъ":какво ли не правильно човек
12:36 09.09.2026
22 даа
12:36 09.09.2026
23 Кари
12:42 09.09.2026
24 Павел Пенев
12:43 09.09.2026
25 Жорко
12:45 09.09.2026
26 Някой
12:50 09.09.2026
27 БАНко
12:55 09.09.2026