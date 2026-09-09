Анджелина Джоли посети боксов клуб в Харков, синът ѝ Нокс тренира с украински военни (СНИМКА)

Холивудската актриса Анджелина Джоли, известна и със силната си хуманитарна дейност, направи изненадващо посещение в боксов клуб „Spadkoyemets“ в Харков заедно със своя 18-годишен син Нокс Джоли-Пит, съобщи Украинската федерация по бокс.

Докато носителката на „Оскар“ разговаряла с представители на клуба, Нокс се включил в тренировка по муай тай заедно с украински военнослужещи. От федерацията определиха срещата като необичаен момент, в който на едно място са се събрали спортът, украинските защитници и една от най-разпознаваемите актриси в света.

Собственикът на клуба Павло Чишко разказа, че появата на Анджелина Джоли е била напълно неочаквана. По думите му актрисата разгледала залата, разговаряла със сина му и проявила интерес към историята на клуба. След като снимки от посещението започнали да се разпространяват онлайн, Чишко дори уточнил, че кадрите са истински и не са създадени с изкуствен интелект.

Визитата е част от поредица посещения на Анджелина Джоли в Украйна след началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Още през април същата година актрисата пристигна в Лвов, където се срещна с разселени семейства и деца, засегнати от войната. Посещението тогава беше в лично качество, а не като официална мисия на ООН.

През ноември 2025 г. Анджелина Джоли посети и Херсон и района на Николаев с подкрепата на Legacy of War Foundation. Там тя разговаря с лекари, доброволци и местни жители, живеещи под постоянната заплаха от руски ракетни и дронови атаки. Актрисата посети и медицински и образователни обекти, преместени в защитени подземни пространства.

Харков остава един от украинските градове, които редовно са подложени на руски въздушни удари. Именно на този фон посещението на Анджелина Джоли и тренировката на Нокс с украински военнослужещи привлякоха значително внимание в местните и международните медии.

Анджелина Джоли от години е сред най-активните холивудски личности по хуманитарни теми. Актрисата беше дългогодишен специален пратеник на Върховния комисариат на ООН за бежанците, преди да прекрати официалната си роля през 2022 г., като продължи работата си с хора, засегнати от войни и принудително разселване.