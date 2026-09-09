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Анджелина Джоли посети боксов клуб в Харков, синът ѝ Нокс тренира с украински военни (СНИМКА)

Анджелина Джоли посети боксов клуб в Харков, синът ѝ Нокс тренира с украински военни (СНИМКА)

9 Септември, 2026 12:01 797 27

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  • посещение

Синът ѝ от известно време се занимава с бойни спортове и дори наскоро направи своя дебют на ринга

Анджелина Джоли посети боксов клуб в Харков, синът ѝ Нокс тренира с украински военни (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Анджелина Джоли, известна и със силната си хуманитарна дейност, направи изненадващо посещение в боксов клуб „Spadkoyemets“ в Харков заедно със своя 18-годишен син Нокс Джоли-Пит, съобщи Украинската федерация по бокс.

Докато носителката на „Оскар“ разговаряла с представители на клуба, Нокс се включил в тренировка по муай тай заедно с украински военнослужещи. От федерацията определиха срещата като необичаен момент, в който на едно място са се събрали спортът, украинските защитници и една от най-разпознаваемите актриси в света.

Собственикът на клуба Павло Чишко разказа, че появата на Анджелина Джоли е била напълно неочаквана. По думите му актрисата разгледала залата, разговаряла със сина му и проявила интерес към историята на клуба. След като снимки от посещението започнали да се разпространяват онлайн, Чишко дори уточнил, че кадрите са истински и не са създадени с изкуствен интелект.

Визитата е част от поредица посещения на Анджелина Джоли в Украйна след началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Още през април същата година актрисата пристигна в Лвов, където се срещна с разселени семейства и деца, засегнати от войната. Посещението тогава беше в лично качество, а не като официална мисия на ООН.

През ноември 2025 г. Анджелина Джоли посети и Херсон и района на Николаев с подкрепата на Legacy of War Foundation. Там тя разговаря с лекари, доброволци и местни жители, живеещи под постоянната заплаха от руски ракетни и дронови атаки. Актрисата посети и медицински и образователни обекти, преместени в защитени подземни пространства.

Харков остава един от украинските градове, които редовно са подложени на руски въздушни удари. Именно на този фон посещението на Анджелина Джоли и тренировката на Нокс с украински военнослужещи привлякоха значително внимание в местните и международните медии.

Анджелина Джоли от години е сред най-активните холивудски личности по хуманитарни теми. Актрисата беше дългогодишен специален пратеник на Върховния комисариат на ООН за бежанците, преди да прекрати официалната си роля през 2022 г., като продължи работата си с хора, засегнати от войни и принудително разселване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путулер ахахаха

    5 10 Отговор
    Ярославският областен съд осъди 48-годишния местен жител Николай Шчербаков на 14 години лишаване от свобода в колония със строг режим за това, че е снимал военни гробове в гробище. Според Meduza разследващите са обвинили мъжа в държавна измяна.

    Коментиран от #6, #20

    12:04 09.09.2026

  • 2 Ъъъъ

    31 2 Отговор
    Интересно, колко пари е получила закъсалата вещица, та се е вдигнала от Меката на бокса чак в Харков!

    Коментиран от #15, #21

    12:04 09.09.2026

  • 3 Иван

    25 0 Отговор
    Като го гледам ...по скоро обслужва украински войници

    Коментиран от #11

    12:07 09.09.2026

  • 4 Колко ли

    22 1 Отговор
    Ще прибере Анджелина за това си посещение в Харков. Да не забравяме, че ние, щедрите европейци, плащаме за две-три снимки и други ПР активности. След това ни орязват социалните в бюджета.

    12:07 09.09.2026

  • 5 ФАКТ

    1 13 Отговор
    Пусулер умира от страх и звъни по 50 пъти на ден на режима в САЩ да пита "Водя ли войната по международното право?" и те му казват "Не, Володя! Нарушаваш международното право. Изтегли си войските". И он ги изтегля. Буахах 🤣🤣🤣😅😅

    Коментиран от #18

    12:09 09.09.2026

  • 6 666

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "Путулер ахахаха":

    Пуклер е най-руският Президент. Чистокръвен руснак. Скача на бой и бяга и се крие.

    12:10 09.09.2026

  • 7 дааа

    11 1 Отговор
    Пица гейт криите децата

    12:11 09.09.2026

  • 8 Сатана Z

    14 1 Отговор
    Секс туризъм в Укрия,Ще я опънат дъртата кожа срещу заплащане.

    Коментиран от #12

    12:14 09.09.2026

  • 9 Бай той Толстой

    8 1 Отговор
    Тая стара крава.

    Коментиран от #13

    12:14 09.09.2026

  • 10 В София бродят ППдофили

    8 1 Отговор
    Пазете си момченцата.

    12:15 09.09.2026

  • 11 както рузгите

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    джигитите?

    12:16 09.09.2026

  • 12 завиждаш

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    аййй?

    12:18 09.09.2026

  • 13 а твоя

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бай той Толстой":

    хипопотам

    12:18 09.09.2026

  • 14 Иван 1

    12 0 Отговор
    Колко милиона долара ще и подарят за тези снимки,тя за без пари не се снима при зеленото.

    12:21 09.09.2026

  • 15 1917

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъ":

    Играе ролята на застаряваща ВВЖ (военно временная женщина) радост за войската.
    А този малкия - да го пратят на фронта - с тези устни - ще да е номер Едно.

    Коментиран от #17

    12:22 09.09.2026

  • 16 6135

    8 0 Отговор
    Значи момчето е натренирано и готово за пращане на фронта.

    12:24 09.09.2026

  • 17 бил ППЖ

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "1917":

    знаеш 🤡

    12:26 09.09.2026

  • 18 Това нощес

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    ли го сънува!? Явно сънят ти е пълен с кошмари и сънуваш само руснаци които Ти се смеят на празнословието.

    12:28 09.09.2026

  • 19 Джукилани

    2 0 Отговор
    Джукилани!!!

    12:33 09.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 За наколко гроша повече

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъ":

    какво ли не правильно човек

    12:36 09.09.2026

  • 22 даа

    7 0 Отговор
    Тоз кенеф е затънал до гуша в окултни практики и секти .

    12:36 09.09.2026

  • 23 Кари

    6 0 Отговор
    Какво ли не правят някои хора за пари и популярност. Горката Анджелина се оказа много "отвеяна от вихъра" , то не бяха превантивни мастектомии, то не бяха обвинения и борби за имоти с Брат Пит, то не бяха деца с трети пол. Вече е ясно защо бившият й съпруг е посягал към алкохола.

    12:42 09.09.2026

  • 24 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    Повяхнала пърхуда,която иска да демонстрира присъствие в една съсипала себе си държава.

    12:43 09.09.2026

  • 25 Жорко

    5 0 Отговор
    Тъпа козобедрена пача,чак и сина си набива в шамарите,аман!

    12:45 09.09.2026

  • 26 Някой

    4 0 Отговор
    Който закъса за имидж и ходи в Украйна да се снима. За пред публиката какви борци за права са. Що не отидат в Га-за, където министъра на сигурност на Израел вика, че всичките трябва да се избият и според ООН умишлено са убити над 20 000 деца.

    12:50 09.09.2026

  • 27 БАНко

    0 0 Отговор
    НАВЯРНО ЩЕ ГУШНЕ ОЩЕ 5 000 000 ЕВРО КАКТО МИНАЛОТО УЧАСТИЕ В ЦИРКА БУЧА И ОКОЛО , ПАРИ ОТКРАДНАЛИ БРЮКСЕЛСКИТЕ УРСУЛИЩА ОТ ГРАЖДАНИТЕ НА НАТОВСКАТА СКАПАНА ЕВРОПА !!!

    12:55 09.09.2026