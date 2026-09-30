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Филмът „Игра на тронове: Завоеванието на Егон“ идва през 2029 г.

Филмът „Игра на тронове: Завоеванието на Егон“ идва през 2029 г.

30 Септември, 2026 15:18 479 0

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Първият пълнометражен филм от света на Вестерос ще излезе на 6 юни 2029 г. Оуен Харис ще режисира сценарий на Бо Уилимън

Филмът „Игра на тронове: Завоеванието на Егон“ идва през 2029 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Първият филм от света на „Игра на тронове“ ще излезе по кината на 6 юни 2029 г. Лентата „Game of Thrones: Aegon’s Conquest“ ще бъде режисирана от Оуен Харис по сценарий на Бо Уилимън, съобщи Variety.

Заглавието насочва към завладяването на Вестерос от Егон I Таргариен - владетелят, поставил началото на династията, от която произлиза и Денерис Таргариен. Историята се развива няколко века преди събитията в оригиналния сериал. Засега няма официално обявени подробности за сюжета, нито е известно кой ще изпълни главната роля.

Егон Таргариен ще бъде показан за първи път

Егон I досега не се е появявал на екран. Неговото завоевание обаче е част от предисторията на света, представен в „Игра на тронове“, „Домът на дракона“ и „Рицарят на седемте кралства“. Таргариените са в центъра на двата досегашни спинофа на HBO, а новият филм ще пренесе тази история за първи път в киносалоните.

Оуен Харис вече работи по „Рицарят на седемте кралства“ като изпълнителен продуцент и е режисирал няколко епизода от първия сезон. В телевизията той има кредити и за „Черно огледало“, новата версия на „Зоната на здрача“ и „Смелият нов свят“ с Олдън Еренрайк.

Сценаристът стои зад „Къща от карти“ и „Андор“

Бо Уилимън е познат като водещ сценарист на „Къща от карти“ и като автор, работил по сериала „Андор“. Съчетанието между историята за основаването на династията Таргариен и екипа зад филма е първата конкретна посока за мащабната продукция, но подробности за актьорския състав и началото на снимките не са обявени.

Оригиналният „Игра на тронове“ приключи през 2019 г. след осем сезона. Междувременно зрителите ще продължат да следят света на Вестерос чрез „Домът на дракона“, който ще има четвърти сезон, и „Рицарят на седемте кралства“, подновен за втори сезон.


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