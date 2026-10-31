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Влак дерайлира след сблъсък с мечка в Япония

Влак дерайлира след сблъсък с мечка в Япония

31 Октомври, 2026 06:43, обновена 31 Октомври, 2026 06:46 432 2

  • япония-
  • хокайдо-
  • влак-
  • мечка-
  • дерайлиране

Пътниците прекараха нощта във влака, тъй като екипажът не можеше безопасно да провери дали животното е оцеляло. Няма ранени

Влак дерайлира след сблъсък с мечка в Япония - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътнически влак дерайлира частично след сблъсък с кафява мечка на японския остров Хокайдо. Инцидентът е станал на 30 октомври около 22:50 часа местно време по линията Соя, между гарите Тешио-Накагава и Тойканбецу, докато експресът „Саробец 3“ е пътувал от Асахикава към Ваканай.

По данни на JR Хокайдо композицията е била с четири вагона. Мечката е попаднала под водещия вагон, а първата му колоос е дерайлирала от дясната страна по посока на движението. В началните часове след сблъсъка компанията не е могла да потвърди безопасността на мястото, тъй като животното е можело да е все още живо.

„Няма пострадали сред пътниците и екипажа“, съобщи JR Хокайдо. На борда е имало 32 пътници и членове на екипажа. Заради тъмнината и опасността при излизане около влака пътниците са останали във вагоните през цялата нощ между 30 и 31 октомври.

Проверка с придружител ловец

Около 06:30 часа сутринта на 31 октомври служители на железопътната компания са започнали проверка на влака и релсовия път с придружител ловец. При огледа е потвърдено, че мечката е била завлечена под вагона и че има дерайлирала колоос. След приключването на първоначалните действия 32-мата пътници са били извозени с таксита, организирани от JR Хокайдо.

Заради инцидента движението между Отоинепу и Ваканай е спряно за целия ден. Отменени са и част от влаковете между Отоинепу и Наьоро, като към момента няма обявен срок за пълното възстановяване на движението. Компанията предстои да определи графика за следващите дни след оценка на състоянието на композицията и линията.

Комисията за разследване на транспортни произшествия в Япония е решила да изпрати двама следователи. Те ще проверят обстоятелствата около сблъсъка и дерайлирането на водещия вагон.

Източници: htb.co.jp, fnn.jp, kumanichi.com


Япония
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  • 1 Сибиряк

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    На 100% мечката ще е била руска. НАТО да си прави сметката.

    06:50 31.10.2026

  • 2 Джапанки

    0 0 Отговор
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    07:02 31.10.2026