Влак дерайлира след сблъсък с мечка в Япония

Пътнически влак дерайлира частично след сблъсък с кафява мечка на японския остров Хокайдо. Инцидентът е станал на 30 октомври около 22:50 часа местно време по линията Соя, между гарите Тешио-Накагава и Тойканбецу, докато експресът „Саробец 3“ е пътувал от Асахикава към Ваканай.

По данни на JR Хокайдо композицията е била с четири вагона. Мечката е попаднала под водещия вагон, а първата му колоос е дерайлирала от дясната страна по посока на движението. В началните часове след сблъсъка компанията не е могла да потвърди безопасността на мястото, тъй като животното е можело да е все още живо.

„Няма пострадали сред пътниците и екипажа“, съобщи JR Хокайдо. На борда е имало 32 пътници и членове на екипажа. Заради тъмнината и опасността при излизане около влака пътниците са останали във вагоните през цялата нощ между 30 и 31 октомври.

Проверка с придружител ловец

Около 06:30 часа сутринта на 31 октомври служители на железопътната компания са започнали проверка на влака и релсовия път с придружител ловец. При огледа е потвърдено, че мечката е била завлечена под вагона и че има дерайлирала колоос. След приключването на първоначалните действия 32-мата пътници са били извозени с таксита, организирани от JR Хокайдо.

Заради инцидента движението между Отоинепу и Ваканай е спряно за целия ден. Отменени са и част от влаковете между Отоинепу и Наьоро, като към момента няма обявен срок за пълното възстановяване на движението. Компанията предстои да определи графика за следващите дни след оценка на състоянието на композицията и линията.

Комисията за разследване на транспортни произшествия в Япония е решила да изпрати двама следователи. Те ще проверят обстоятелствата около сблъсъка и дерайлирането на водещия вагон.

Източници: htb.co.jp, fnn.jp, kumanichi.com