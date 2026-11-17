Окръжният съд във Фукуока отхвърли иска на високопоставен член на якудза, който оспори отказа да му бъде издадена ETC Personal Card за използване на платените магистрали в Япония. Решението е постановено на 10 ноември, а съдия по делото е Масакaцу Танге.

Ищецът е твърдял, че изключването на членовете на организирани престъпни групи от системата за електронно плащане ограничава свободата му на придвижване и представлява дискриминация. ETC Personal Card позволява използването на електронната система за плащане на пътни такси без притежателят да има кредитна карта.

През юли 2023 г. мъжът е подал заявление за картата, след като не е могъл да използва стандартна ETC карта, свързана с кредитна сметка. Във формуляра е имало декларация, че кандидатът не е член или свързано лице на организирана престъпна група.

Вместо да подпише декларацията, ищецът я е зачертал и е написал на ръка, че е член на якудза. Около месец по-късно е получил отказ. Делото е било насочено срещу оператори на японски магистрали, сред които NEXCO East.

Още при завеждането на иска NEXCO West е заявила: „Тъй като делото е висящо, няма да коментираме.“

Магистралите не са единственият маршрут

Съдът е приел, че отказът да бъде използвана ETC системата не представлява съществено ограничение на основни права. В мотивите си съдия Танге е посочил, че платените магистрали са по-бърз, но не и задължителен начин за придвижване, тъй като до същите места могат да се стигне по обикновената пътна мрежа.

Решението идва на фона на дългогодишната политика на Япония за ограничаване на отношенията между бизнеса и организираната престъпност. От 2011 г. компаниите постепенно въвеждат декларации и договорни клаузи, които им позволяват да отказват услуги на лица, свързани с якудза.

Случаят е част от по-широкия спор дали мерките срещу престъпните групи могат да обхващат и услуги, свързани с обществената инфраструктура. Съдът във Фукуока обаче е преценил, че отказът на ETC карта не лишава ищеца от възможност да пътува, а само го принуждава да използва други начини за плащане и други пътища.

Източници: japantoday.com, soranews24.com, tokyodispatch.com