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Томас Маркъл е върнат в ареста - отрязал проследяващата си гривна
  Тема: Известни личности

Томас Маркъл е върнат в ареста - отрязал проследяващата си гривна

11 Ноември, 2026 12:30 456 1

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  • електронна гривна-
  • флорида

Бащата на Меган Маркъл е обвиняем по федерално дело за притежание на материали със сексуално насилие над деца

Томас Маркъл е върнат в ареста - отрязал проследяващата си гривна - 1
Снимка: YouTube
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Томас Маркъл-старши, бащата на Меган Маркъл, е върнат във федерален арест във Флорида, след като според прокуратурата е отрязал електронната гривна за проследяване, поставена му като условие за домашен арест. 82-годишният обвиняем е бил задържан отново във вторник, а съдия Линдзи Грифин е отменил освобождаването му и е разпоредил да остане в ареста до приключване на делото.

Според прокурора Бил Есайли устройството е било отстранено около 1:45 часа сутринта. В изявление той написа: „Условията за освобождаване са съдебни разпореждания, а не препоръки.“ Есайли поиска съдът да отмени мярката за освобождаване и да остави Маркъл задържан до процеса. Искането е било уважено.

Томас Маркъл е обвиняем по едно федерално обвинение за притежание на материали със сексуално насилие над деца. Той беше арестуван в петък във Флорида, след като федерални агенти претърсиха складови помещения в района на Лос Анджелис.

При претърсването са иззети приблизително 78 предмета, сред които диапозитиви, филмови негативи и книги, съдържащи предполагаеми изображения на сексуално насилие над деца. Обвинението не е доказано в съдебен процес, а Маркъл не се е признал за виновен.

След първото си явяване пред съда той е бил освободен под домашен арест с електронно проследяване. Първоначално е било определено да живее в дом за възрастни хора в Лейкланд, но от заведението са отказали да го приемат обратно. По данни на прокуратурата Маркъл е бил освободен под грижите на дъщеря си Саманта.

В съдебното решение е записано, че жилищната ситуация на обвиняемия е станала „несъстоятелна“. Не са посочени допълнителни подробности защо съдията е стигнала до този извод. Според съдебните документи възможността Маркъл отново да бъде освободен може да бъде разгледана, ако бъде намерено подходящо място за домашен арест.

Съдът е разпоредил и изследване на психическата му годност. Докладът трябва да бъде представен до 20 ноември, когато е насрочено следващото му явяване.

Меган Маркъл заяви, че е „дълбоко разстроена“ от обвиненията срещу баща си. Тя посочи, че именно опасенията за сигурността на децата ѝ са сред причините за отчуждението между двамата.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лоза

    2 0 Отговор
    Добре е,че не е отрязал нещо биологично на някого или някоя.

    12:37 11.11.2026