Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Бела Хадид показа новата си любов в Инстаграм (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Бела Хадид показа новата си любов в Инстаграм (СНИМКА)

11 Ноември, 2026 13:31 770 6

  • бела хадид-
  • нейтън лейси-
  • инстаграм-
  • ново гадже-
  • модел

Моделът публикува снимки с Нейтън Лейси от мач на „Колорадо Авъланч“

Бела Хадид показа новата си любов в Инстаграм (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бела Хадид даде най-ясния досега знак за нова връзка, след като публикува в Инстаграм снимки с мъж, с когото споделя нежни моменти по време на хокейна среща в Денвър. На кадрите двамата се прегръщат, целуват и наблюдават мача на „Колорадо Авъланч“ срещу „Детройт Ред Уингс“, състоял се на 7 ноември.

Моделът не е отбелязала мъжа и не го е назовала в публикацията си. E! News и други медии го идентифицират като Нейтън Лейси, описван като строителен предприемач от Колорадо.

Публикацията на Хадид е посветена не само на личния ѝ живот. Тя подкрепя инициативата „Хокей срещу рака“, която използва популярността на спорта за набиране на средства и внимание към изследванията срещу онкологични заболявания.

„Хайде, Авс!“, написа Хадид, като добави, че „съботната вечер е била особено значима“. Тя благодари на клуба за подкрепата към каузата и определи атмосферата около инициативата като пример за силата на общността.

Въпреки че поводът за публикацията е спортното събитие, именно снимките с Лейси привлякоха най-голямо внимание. На една от тях двамата са усмихнати един към друг, а на други позират в прегръдка край леда. Това е първият случай, в който Хадид показва толкова открито близостта си с него.

Новите кадри идват по-малко от година след края на двегодишната връзка на Бела Хадид с ездача Адан Банюелос. Раздялата им беше потвърдена през януари 2026 г., след като двамата бяха свързвани романтично от 2023 г.

Хадид и Банюелос направиха отношенията си публични през февруари 2024 г., когато тя го показа в публикация в Инстаграм.

Първите слухове за близост между Бела и Нейтън се появиха през септември 2026 г. след тяхна среща в магазин в Колорадо. Снимките от хокейния мач са първият публичен момент, в който двамата демонстрират физическа близост пред камерите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А аз

    0 0 Отговор
    Обичам старата си любов!

    13:34 11.11.2026

  • 2 мда

    0 0 Отговор
    По-зле от предишния. А следващият ще е по-зле и от този.

    13:39 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Въпрос без отговор

    1 0 Отговор
    Защо строителен предприемач, а не строителен работник?!

    13:44 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.