Бела Хадид показа новата си любов в Инстаграм (СНИМКА)

Бела Хадид даде най-ясния досега знак за нова връзка, след като публикува в Инстаграм снимки с мъж, с когото споделя нежни моменти по време на хокейна среща в Денвър. На кадрите двамата се прегръщат, целуват и наблюдават мача на „Колорадо Авъланч“ срещу „Детройт Ред Уингс“, състоял се на 7 ноември.

Моделът не е отбелязала мъжа и не го е назовала в публикацията си. E! News и други медии го идентифицират като Нейтън Лейси, описван като строителен предприемач от Колорадо.

Публикацията на Хадид е посветена не само на личния ѝ живот. Тя подкрепя инициативата „Хокей срещу рака“, която използва популярността на спорта за набиране на средства и внимание към изследванията срещу онкологични заболявания.

„Хайде, Авс!“, написа Хадид, като добави, че „съботната вечер е била особено значима“. Тя благодари на клуба за подкрепата към каузата и определи атмосферата около инициативата като пример за силата на общността.

Въпреки че поводът за публикацията е спортното събитие, именно снимките с Лейси привлякоха най-голямо внимание. На една от тях двамата са усмихнати един към друг, а на други позират в прегръдка край леда. Това е първият случай, в който Хадид показва толкова открито близостта си с него.

Новите кадри идват по-малко от година след края на двегодишната връзка на Бела Хадид с ездача Адан Банюелос. Раздялата им беше потвърдена през януари 2026 г., след като двамата бяха свързвани романтично от 2023 г.

Хадид и Банюелос направиха отношенията си публични през февруари 2024 г., когато тя го показа в публикация в Инстаграм.

Първите слухове за близост между Бела и Нейтън се появиха през септември 2026 г. след тяхна среща в магазин в Колорадо. Снимките от хокейния мач са първият публичен момент, в който двамата демонстрират физическа близост пред камерите.