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Тейлър Суифт и Травис Келси спечелиха спор със съседи за дома си в Охайо
  Тема: Известни личности

Тейлър Суифт и Травис Келси спечелиха спор със съседи за дома си в Охайо

11 Ноември, 2026 19:58 561 4

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  • братенал-
  • имоти на знаменитости

Архитектурният съвет одобри единодушно преработения план, въпреки възраженията на съседи за високите храсти и влиянието върху дивата природа

Тейлър Суифт и Травис Келси спечелиха спор със съседи за дома си в Охайо - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тейлър Суифт и Травис Келси получиха одобрение за преработения ландшафтен план около дома си в Братенал, Охайо. Архитектурният съвет на селото е подкрепил единодушно проекта, който включва храсти с височина до 10 фута и промени по тухлената облицовка на имота. Решението е взето на заседание, посетено от около 35 души.

Предложението предизвика недоволство сред част от съседите заради мерките за уединение и възможното им отражение върху местната природа. Луси Уелър е настояла екипът по проекта да заложи на местни растителни видове.

„Те не се нуждаят от тревни площи; нуждаят се от храна, укритие и места за размножаване“, е заявила Уелър.

По думите ѝ планираният ландшафт не създава достатъчно условия за дивите животни. Друг жител, Чък Бауерншмидт, който живее на две къщи от имота, е заявил, че промените ще превърнат района в гора и е поставил под въпрос дали проектът съответства на местните наредби.

На заседанието са прозвучали и противоположни мнения. Василики Диамантис е заявила, че жителите трябва да приемат избора на Тейлър Суифт и Травис Келси да купят имот в Братенал.

„Трябва да се чувстваме привилегировани, че тези хора са избрали Братенал за свой дом“, е казала Диамантис.

Изказването ѝ е било посрещнато с аплодисменти. Друг присъстващ е призовал общността да подкрепи новите си съседи и да уважава нуждата им от сигурност и лично пространство.

Звездната двойка не е участвала лично в заседанието. Те са били представлявани от управителя на имота Патрик Хайланд, архитекта Дерек Курила и ръководителя на проекта Джейкъб Кутц.

Ландшафтният план беше разглеждан след отделно решение за оградата около имота. През септември местните власти одобриха изграждането на двуметрова ограда за уединение. Първоначално двойката е поискала ограда с височина близо 3 метра, но впоследствие е приела по-ниския вариант, за да се съобрази с местните изисквания.

Предишното разглеждане на зелената част беше отложено заради спор относно височината на растителността. Местните власти са посочили, че преработеният план ще бъде обсъден отново на 10 ноември.

Тейлър Суифт и Травис Келси купиха осемспалния имот с 11 бани през март за 5,35 милиона долара. Двамата сключиха брак през юли, но къщата в Охайо няма да бъде основното им жилище. Поп звездата притежава имоти още в Роуд Айлънд, Бевърли Хилс, Нашвил и Ню Йорк.


САЩ
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  • 3 Ненавиждам ви

    1 1 Отговор
    Има много по хубави жени от българките шш алоо 🥳🥳🤭

    20:34 11.11.2026

  • 4 Много Известен Съветски Актьор

    0 0 Отговор
    И у нас така. Реши някой селяк да си събира боклуци в двора, да реже дървета, защото му пречели и да гледа двайсет прасета за месо- събира се селсъвета и решава. А в градовете е още по-уредено. Един си направи балкона с "итонг", друг го остъкли целият, трети си направи изолацията жълта, друг бяла- красота. И пак така- събира се етажната собственост и решава. Няма шест-пет. Американците да не си мислят, че са по- напред от нас.

    20:36 11.11.2026