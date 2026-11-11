Тейлър Суифт и Травис Келси спечелиха спор със съседи за дома си в Охайо

Тейлър Суифт и Травис Келси получиха одобрение за преработения ландшафтен план около дома си в Братенал, Охайо. Архитектурният съвет на селото е подкрепил единодушно проекта, който включва храсти с височина до 10 фута и промени по тухлената облицовка на имота. Решението е взето на заседание, посетено от около 35 души.

Предложението предизвика недоволство сред част от съседите заради мерките за уединение и възможното им отражение върху местната природа. Луси Уелър е настояла екипът по проекта да заложи на местни растителни видове.

„Те не се нуждаят от тревни площи; нуждаят се от храна, укритие и места за размножаване“, е заявила Уелър.

По думите ѝ планираният ландшафт не създава достатъчно условия за дивите животни. Друг жител, Чък Бауерншмидт, който живее на две къщи от имота, е заявил, че промените ще превърнат района в гора и е поставил под въпрос дали проектът съответства на местните наредби.

Exclusive: Travis Kelce purchased a lakefront home in Ohio for $5.35 million. The Kansas City Chiefs tight end closed on the house a few months before marrying pop superstar Taylor Swift. 🔗: https://t.co/yEEVxVchaK https://t.co/Ex8uR894lC — The Wall Street Journal (@WSJ) September 1, 2026

На заседанието са прозвучали и противоположни мнения. Василики Диамантис е заявила, че жителите трябва да приемат избора на Тейлър Суифт и Травис Келси да купят имот в Братенал.

„Трябва да се чувстваме привилегировани, че тези хора са избрали Братенал за свой дом“, е казала Диамантис.

Изказването ѝ е било посрещнато с аплодисменти. Друг присъстващ е призовал общността да подкрепи новите си съседи и да уважава нуждата им от сигурност и лично пространство.

Звездната двойка не е участвала лично в заседанието. Те са били представлявани от управителя на имота Патрик Хайланд, архитекта Дерек Курила и ръководителя на проекта Джейкъб Кутц.

Ландшафтният план беше разглеждан след отделно решение за оградата около имота. През септември местните власти одобриха изграждането на двуметрова ограда за уединение. Първоначално двойката е поискала ограда с височина близо 3 метра, но впоследствие е приела по-ниския вариант, за да се съобрази с местните изисквания.

Предишното разглеждане на зелената част беше отложено заради спор относно височината на растителността. Местните власти са посочили, че преработеният план ще бъде обсъден отново на 10 ноември.

Тейлър Суифт и Травис Келси купиха осемспалния имот с 11 бани през март за 5,35 милиона долара. Двамата сключиха брак през юли, но къщата в Охайо няма да бъде основното им жилище. Поп звездата притежава имоти още в Роуд Айлънд, Бевърли Хилс, Нашвил и Ню Йорк.

EXCLUSIVE: Take a look inside the $5.35 million lakefront mansion in Bratenahl, Ohio, purchased by Travis Kelce and Taylor Swift. WKYC toured the home in 2025, before Kelce purchased the property and before the sale became public. https://t.co/qSWCzFaSlM — WKYC 3News (@wkyc) September 2, 2026