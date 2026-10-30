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Изгорили сватбения декор на Тейлър Суифт, за да не бъде откраднат
  Тема: Известни личности

Изгорили сватбения декор на Тейлър Суифт, за да не бъде откраднат

30 Октомври, 2026 05:19 590 1

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Изработените по поръчка мебели и конструкции били превозени с 11 камиона, за да не бъдат откраднати и продадени като сувенири

Изгорили сватбения декор на Тейлър Суифт, за да не бъде откраднат - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сватбеният декор на Тейлър Суифт и Травис Келси вероятно е бил изгорен след тържеството, за да не бъде откраднат и продаден на търгове или в интернет. Това съобщава Page Six, позовавайки се на анонимен източник, близък до организаторите.

По думите на източника изработените по поръчка мебели, декоративни елементи и градински конструкции били натоварени на 11 полуремаркета. Те били превозени от Ню Йорк до Пенсилвания, където част от декора била изработена.

„Те не искаха хората да го откраднат и след това да го продадат на търг или онлайн, затова просто изгориха всичко“, казва анонимният източник.

Той допълва, че екипът е настоявал да не останат никакви реликви от сватбата. В същото време според публикацията Тейлър Суифт не е дала лично нареждането за унищожаването, макар да е участвала активно в планирането и дизайна на събитието.


Сватба за около 30 млн. долара

Тържеството на Суифт и Келси се е състояло в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк и е събрало повече от 1000 гости. Стойността му е оценявана на около 30 млн. долара. Организацията е включвала мащабна продукция и специално създадени декори.

Сред първоначалните идеи е била двуетажна въртележка на стойност 7 млн. долара. Проектът обаче е отпаднал. Не е реализирана и концепцията за изкуствено езеро под олтара, за която са възникнали съображения за сигурност и инженерни затруднения.

Източници: dir.bg, aol.com


САЩ
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