Тейлър Суифт беше въведена в Залата на славата на авторите на песни в Нешвил (ВИДЕО)

Тейлър Суифт се появи в бордо кадифена минирокля на Raisa Vanessa за церемонията, на която беше въведена в Залата на славата на авторите на песни в Нешвил. Певицата, която е на 36 години, стана най-младият артист, получил това отличие.

Визията ѝ беше завършена с 65-каратово диамантено колие Leviev и съответстващи обеци. Суифт избра и лилави обувки Jimmy Choo с фини кристални каишки около глезените. Розово червило и полуприбрана коса с меки къдрици допълниха стила ѝ.

Церемонията се състоя в понеделник вечерта по време на 56-ата годишна гала на организацията. Тейлър Суифт беше приета в класа за 2026 г. заедно с Лайл Ловет, Брус Ченъл, Шон Кемп и Лий Томас Милър. Агенция Асошиейтед прес потвърди, че певицата е сред новите членове на престижната музикална организация.

Отличието има особено значение за звездата, която започва професионалния си път именно в района на Нешвил. В изявление по повод номинацията тя описа града като място, където е искала да се учи от най-добрите автори и да бъде част от общност от разказвачи.

„Исках да се уча от най-добрите и да се потопя в общност от разказвачи“, заяви Тейлър Суифт.

Макар през последните години името ѝ да се свързва най-вече с поп музиката, Суифт отново насочва внимание към кънтри корените си. Според Page Six оригиналната ѝ песен за „Играта на играчките 5“ „I Knew It, I Knew You“ е достигнала първото място в американската класация за кънтри радио през септември.

Това е първата песен на Тейлър Суифт, оглавила тази класация от 13 години. Така въвеждането ѝ в Залата на славата на авторите на песни в Нешвил съвпадна с ново обръщане към музикалния жанр, поставил началото на кариерата ѝ.