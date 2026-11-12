Сани Жекова след „Трейтърс“: Не се срамувам от сълзите

Сани Жекова описа като тежко изпитание ранното си отпадане от „Трейтърс: Игра на предатели“. Бившата сноубордистка беше първата участничка, отстранена от останалите играчи, след като на кръглата маса подозренията се насочиха към нея. Жекова е участвала в играта като праведна.

В интервю за bTV тя призна, че гласуването я е изненадало. Няколко часа преди кръглата маса се е оттеглила, защото е имала нужда от почивка. По думите ѝ отсъствието от разговорите може да е повлияло на развоя, тъй като тя е разчитала прекалено много на убеждението, че хората, на които се доверява, също ѝ вярват. „Доверието има огромна стойност и всъщност то е и това, което може в крайна сметка да те убие, както се случи с мен“, каза Жекова.

Сълзите и напрежението на кръглата маса

В разговор с БЛИЦ Жекова обяснява, че преди гласуването са се натрупали недоспиване, изолация и постоянно напрежение. Тя е опитала да подреди фактите и да защити позицията си, но тъгата и разочарованието са били силни.

„Не бих се срамувала от сълзите си“, заявява сноубордистката. Според нея силната реакция в критичен момент не може да опише целия човек. Тя признава, че ако можеше да върне времето назад, би говорила по-кратко, би формулирала по-ясно нуждата си от разбиране и би проверявала по-внимателно собствените си предположения.

„Играеше ми се“

Жекова казва, че е искала да остане в предаването и не е успяла да разгърне идеите си. При ново участие би задавала повече въпроси, би споделяла наблюденията си по-ясно и би работила за по-малка, но устойчива коалиция.

Тя не таи лоши чувства към останалите играчи. По думите ѝ всеки е действал със собствена стратегия и с информацията, с която е разполагал. Жекова допълва, че би седнала отново на една маса с участниците извън играта, тъй като тогава разговорите могат да бъдат по-спокойни.

Бившата състезателка прави разлика между спорта и социалната игра. На олимпийската писта тя е разполагала с години тренировки и ясна посока за действие, докато в „Трейтърс“ решенията са се вземали при несигурна информация и липса на контрол. Затова тя определя кръглата маса като по-трудно изпитание от олимпийското състезание.

Жекова не изключва участие в друг риалити формат. По думите ѝ по-подходящо би било предаване сред природата, с движение, конкретни задачи и възможност участниците да изграждат доверие чрез общи усилия. „Трейтърс: Игра на предатели“ се излъчва по bTV в петък и събота от 20 часа.

Източници: btvnovinite.bg, show.blitz.bg, bgdnes.bg