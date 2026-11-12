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Математическа прогноза: Денят на Страшния съд настъпва утре на петък 13-ти?

Математическа прогноза: Денят на Страшния съд настъпва утре на петък 13-ти?

12 Ноември, 2026 12:58 1 249 21

  • краят на света-
  • 13 ноември 2026-
  • световно население-
  • демография-
  • научна прогноза-
  • математика-
  • петък 13

Информацията идва от математически модел, публикуван в Science през 1960 г.

Математическа прогноза: Денят на Страшния съд настъпва утре на петък 13-ти? - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Математическо изчисление, публикувано в престижното списание Science през 1960 г., посочва 13 ноември 2026 г. като дата, на която човешкото население би достигнало „безкрайност“. Зад стряскащото твърдение обаче се крие не предсказание за апокалипсис, а любопитен научен експеримент, който показва колко трудно е да се прогнозира бъдещето на човечеството.

Петък, 13 ноември 2026 г. За суеверните хора самото съчетание на деня и датата звучи зловещо. Още по-любопитно е, че именно този ден фигурира в научна публикация отпреди повече от шест десетилетия като своеобразна математическа граница за човешката популация.

Датата не е измислена от астролози или автори на конспиративни теории. Тя действително се появява в изследване, публикувано на 4 ноември 1960 г. в едно от най-авторитетните научни списания в света – Science.

Но означава ли това, че учените са предсказали края на света? Отговорът е категорично не.

Автори на изследването са австрийско-американският учен Хайнц фон Фьорстър и неговите сътрудници Патриша М. Мора и Лорънс У. Амиот. Статията им носи провокативното заглавие „Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026“ („Денят на Страшния съд: петък, 13 ноември 2026 г.“).

Учените анализират 24 исторически оценки за броя на хората на Земята, обхващащи приблизително две хилядолетия. Целта им е да установят дали съществува математическа закономерност в нарастването на световното население.

Резултатът се оказва необичаен. Изчисленията показват, че ако човечеството продължи да се увеличава със същото ускорение, наблюдавано в историческите данни, населението би се приближило до математическа безкрайност на 13 ноември 2026 г.

Разбира се, безкраен брой хора не могат да живеят на планета с ограничени ресурси и пространство. Именно това е съществената подробност, която често се губи при популярното представяне на прогнозата.

Датата не обозначава реално събитие, а точката, в която математическият модел престава да дава физически смислен резултат.

Публикацията се появява в период, когато светът е силно обезпокоен от бързото нарастване на населението.

През 1960 г. на Земята живеят приблизително 3 милиарда души. Подобряването на медицинските грижи, ваксинацията, санитарните условия и производството на храни допринася за намаляване на смъртността и за безпрецедентен демографски растеж.

На този фон заглавието „Денят на Страшния съд“ е провокативен начин да се привлече внимание към възможните последици от непрекъснатото ускоряване на прираста.

Има и една особено любопитна подробност: 13 ноември 2026 г. действително се пада в петък. Съвпадението с петък 13-и придава на научната публикация почти кинематографично звучене, въпреки че зад нея стои математически анализ, а не мистично предсказание.

Какво се случи с прогнозата през следващите десетилетия?

Историята показа, че населението на Земята не може да продължава да нараства по една и съща математическа крива безкрайно.

След средата на XX век светът постепенно навлезе в период на забавяне на демографския растеж. В много държави раждаемостта започна да намалява под влияние на урбанизацията, образованието, икономическото развитие, достъпа до контрацепция и променящите се семейни модели.

По данни на Организацията на обединените нации населението на планетата е достигнало приблизително 8,2 милиарда души през 2024 г.

Това е значително повече в сравнение с 1960 г., но далеч от ускоряващия се без ограничения растеж, заложен в стария модел.

Днес демографите очакват съвсем различно развитие: постепенно забавяне, достигане на максимум и впоследствие леко намаляване на световното население.

Кога всъщност ще бъде най-многолюдната година в историята?

Според доклада на ООН World Population Prospects 2024 човечеството вероятно ще достигне своя демографски връх в средата на 2080-те години, когато населението на Земята се очаква да бъде около 10,3 милиарда души.

След това прогнозата предвижда постепенно намаляване до приблизително 10,2 милиарда към края на XXI век.

Това не означава, че всички държави ще следват една и съща тенденция. Докато в някои части на Африка населението ще продължи да расте бързо, страни в Европа и Източна Азия вече се сблъскват със застаряване, ниска раждаемост и намаляващ брой жители.

Така един от големите въпроси пред човечеството постепенно се променя. Вместо единствено да се тревожат от прекомерното нарастване на населението, много общества вече търсят решения на проблемите, свързани с демографския спад и недостига на работна сила.

От Малтус до петък 13-и: защо прогнозите за пренаселване не са новост

Опасенията, че човечеството може да стане прекалено многобройно за ресурсите на Земята, съществуват от векове.

Още през 1798 г. британският икономист Томас Малтус предупреждава, че населението има потенциал да нараства по-бързо от производството на храни. Според неговата теория подобно разминаване би могло да доведе до глад, бедност и социални кризи.

По-късно технологичният напредък, развитието на земеделието и промените в раждаемостта показват, че подобни прогнози не могат да се правят само въз основа на историческите темпове на растеж.

Изследването от 1960 г. е част от същия научен дебат, но използва математиката, за да покаже докъде би довело продължаването на една тенденция без съществена промяна.

Какво всъщност ще се случи на 13 ноември 2026 г.?

От научна гледна точка няма основание да се очаква някакъв глобален катаклизъм заради датата, посочена от Хайнц фон Фьорстър и неговите колеги.

Математическият модел не предсказва ядрена война, сблъсък с астероид, природно бедствие или внезапно изчезване на човечеството. Той показва нещо далеч по-интересно: дори една формула да описва успешно миналото, това не означава, че може безпогрешно да предвиди бъдещето.

Затова петък, 13 ноември 2026 г., вероятно ще остане в историята не като деня на апокалипсиса, а като датата, на която една от най-необичайните демографски прогнози на XX век окончателно ще се срещне с реалността.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боко Тиквата

    9 9 Отговор
    Рундю ке падне утре петък 13 🇻🇳🤣🇹🇷

    Коментиран от #9

    13:00 12.11.2026

  • 3 Тик-Ток

    10 1 Отговор
    Утре света свършва ,яжте пийте ,изпийте си ракията защото утре няма да ви има вече

    Коментиран от #17

    13:03 12.11.2026

  • 4 Ице

    3 0 Отговор
    Ще кажа не жена ми, че учените са изчислили, че утре ще свърши светът, може да ми пусне.

    13:03 12.11.2026

  • 5 Сила

    6 2 Отговор
    А дано ....да видиме кой кво ще може да отнесе със себе си !!!

    13:04 12.11.2026

  • 6 Библия

    5 5 Отговор
    Как може да публикувате такива неща?! Това е богохулство и кара хората които не разбират да не приемат че Страшния съд наистина идва и че всеки който иска да го премине трябва да се покае и промени! А как да стане като го свързвате с различни суеверия и глупости. Самия факт че думата страшен съд се употребява в друго значение освен библейското е богохулство. Няма нищо смешно в Страшния съд,затова се казва страшен. Всеки ще даде отчет и почти никой няма да го премине точно защото не го приема сериозно. И не ,не преставаме да съществуваме след смъртта си! Но това е дълга тема.

    13:07 12.11.2026

  • 7 у нас

    3 0 Отговор
    Ноември вторник 10-ти 2026г. изпревари "научно фаталния" петък, 13 ноември 2026 г.
    Задачата е за научните нумеролози да "изяснят" причината и блеснат в кариерата си.

    13:12 12.11.2026

  • 8 Мюмюн

    1 0 Отговор
    затуй си взех отпуска, почвам я от днес вечерта с Ц2Х5ОХ, надявам се края на света да го проспа, я на масата, я у леглото

    13:13 12.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ставка

    2 1 Отговор
    Е що да е страшен?
    Зависи чий са прокурорите.
    Ха!

    13:15 12.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Много Известен Съветски Актьор

    2 1 Отговор
    Хората обичат да правят прогнози за бъдещето. Може би защото осъзнават, че няма да го видят, а би им било интересно да излязат от своята времева линия. През 1965 година е формулиран "законът на Мур", който впоследствие е коригиран многократно. Без да навлизам в подробности-това е доказателство, че няма как да се прогнозира всичко, при това детайлно. Преди 50-60-100 години, хората са си представяли бъдещето по различни начини, но ако имат възможност да се пренесат в нашето време, със сигурност, ще са изненадани. Същото важи и за нас, ако някак си се пренесем 50-100 години напред в бъдещето.

    13:16 12.11.2026

  • 13 Пенко

    1 0 Отговор
    Шси изядем ушите

    13:17 12.11.2026

  • 14 страшният съд

    3 0 Отговор
    Унесени във философски догадки няма да усетите как ще гръмнат бая кафеварки.

    13:19 12.11.2026

  • 15 Невъобразими глупости!

    3 3 Отговор
    Денят Господен е Второто пришествие на Господ Исус Христос! Тогава ще се сложи край на 6000-да годишната трагедия в следствие на човешкото грехопадение. Денят на страшния съд ще е 1000 години след Пришествието Господне. Тогава окончателно ще се реши въпроса с греха. При Втората смърт ще бъдат унищжени окончателно и паднали ангели, и техните човешки слуги. Накрая и сатана ще бъде унищожен в огненото езеро! И никакво прераждане не е имало, няма и няма да има! Заплатата за греха е смърт! Изучавайте Божието слово, а не църковни небивалици!

    13:19 12.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Акциз и ДДС за домашнярката

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Ако утре си изпиете всичката ракия, след това наистина ще настъпи апокалипсис.

    13:40 12.11.2026

  • 18 След живота няма смърт

    1 0 Отговор
    Края на света е започнал 2012 и сега караме по инерция докато не спрем да умираме
    ...и живите ще завидят на мъртвите и ще искат да умрат но няма да могат....
    Края на света ще дойде когато живите спрът да раждат деца и решат да живеят само те на земята колкото се може по дълго

    13:57 12.11.2026

  • 19 Ние сме безсмъртни

    0 0 Отговор
    Колко да е страшен този съд??? По-страшен от да шофираш по Тракия? ЕДВА ЛИ

    13:59 12.11.2026

  • 20 Възраждане

    0 0 Отговор
    Да не би Владимир Владимирович да е решил вече да приключи всички???

    14:01 12.11.2026

  • 21 Тихия океан ще стане огнено езеро

    1 0 Отговор
    По Огнения пръстен около тихия океан ще се активират земетресения и вулканите и андите и скалистите планини ще пропаднат и ще има цунами към азия и австралия по нататък ми е бедна фантазията какво ще става

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