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Изкуственият интелект разтърси математиката: Решена е задача на повече от век

Изкуственият интелект разтърси математиката: Решена е задача на повече от век

20 Септември, 2026 18:10 1 384 11

  • изкуствен интелект-
  • математика-
  • задача

Модел на „ОупънЕйАй“ реши за по-малко от четири дни задача, свързана с уравненията на Навие-Стокс, но учени предупреждават, че човешката креативност остава незаменима

Изкуственият интелект разтърси математиката: Решена е задача на повече от век - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Изкуственият интелект разбуни света на математиката, след като модел на „ОупънЕйАй“ реши за по-малко от четири дни задача, свързана със системата от уравнения на Навие-Стокс, формулирани през 1845 г. Решението предизвика дискусии за бъдещата роля на математиците в научните изследвания, съобщава АФП, предава БТА.

„Напълно съм разтърсен от екзистенциална криза в моята професионална област“, заяви пред агенцията Терънс Тао – носител на Фийлдсов медал от 2006 г. и един от най-влиятелните математици в света.

Според професора от „Корнел“ Стивън Строгац, ако изкуственият интелект започне целенасочено да проучва въпросите, които интересуват учените, той би могъл да решава подобни задачи с голяма скорост. Професорът от „Нортуестърн“ Антонио Ауфингер отбелязва, че за разлика от преди година, когато моделите често „халюцинираха“, днес те вече могат да изграждат дълги и последователни вериги от аргументи.

Въпреки впечатляващия резултат обаче учените подчертават, че моделът на „ОупънЕйАй“ не е работил напълно самостоятелно. Професорът от „Нортуестърн“ Бенджамин Антио посочва, че системата е следвала подход, разработван от математици в продължение на години. Двама испански изследователи, чиято работа е вдъхновила Тристан Бъкмастър и Левент Алпьоге, твърдят, че са се доближили до решението преди „ОупънЕйАй“ и повдигат въпрос за евентуално плагиатство. Компанията отрича това.

Подобни пробиви не са изолиран случай. През януари Илън Мъск прогнозира, че изкуственият интелект ще направи математиката „изключително банална“ в рамките на година.

Междувременно професорът от Станфорд Мохамед Абузаид предупреждава, че макар да се разширява спектърът от неща, които могат да бъдат доказани, това не означава непременно повече нови идеи или по-голяма креативност в математиката.

Различен подход използва екипът на Анима Анандкумар от Калифорнийския технологичен институт. Тя и колегите ѝ са решили опростена форма на уравненията на Навие-Стокс – уравненията на Ойлер – с помощта на PINN модел, който съчетава данни със законите на физиката. За разлика от моделите зад ChatGPT и Claude, той не е изграден върху съществуващи разработки. Според Анандкумар създаването и настройването на подобна система също изисква значителна човешка креативност.

Дискусията вече достига и до най-високите нива на математическата общност. 25 носители на Фийлдсов медал предупредиха за възможен „разрушителен ефект“ на изкуствения интелект върху математическите изследвания.

Терънс Тао от своя страна призовава ИИ да бъде инструмент за математиците, а не техен заместник. Според него решаването на дадена задача не е достатъчно, ако липсват новите идеи, перспективи и въпроси, които могат да произлязат от нея.

„Дори ако изкуственият интелект можеше да отговори на всички питания, математиците все пак биха имали важна роля“, смята Ауфингер. По думите му тяхната задача не е само да намерят пътя от точка А до точка Б, а да поставят въпросите, които могат да бъдат полезни за цялото общество.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не може да бъде

    9 0 Отговор
    Решена е грешно 90 %

    18:13 20.09.2026

  • 2 Две ябълки плюс три круши

    7 0 Отговор
    В математиката винаги се използват готови модели и методи от други математици. ИИ просто го прави по-бързо.

    Коментиран от #3

    18:16 20.09.2026

  • 3 Да, формулите са едни и сьщи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Две ябълки плюс три круши":

    А пи числото може ли да изчисли сле д запетаята

    18:20 20.09.2026

  • 4 Доказателството е недоказано

    9 0 Отговор
    ИИ избълвал 150 страници доказателство. Върви че доказвай че няма кръгова логика. Никой не ги е проверил, но всички плямпат.

    Коментиран от #5

    18:20 20.09.2026

  • 5 Диан

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Доказателството е недоказано":

    Така е прав си

    18:23 20.09.2026

  • 6 Троян

    1 0 Отговор
    Квадратурата на кръга. Там ще даде на късо съединение на ИИ. :)

    Коментиран от #7

    18:28 20.09.2026

  • 7 Няма да даде

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Троян":

    Ще отчете грешka

    Коментиран от #10

    18:35 20.09.2026

  • 8 Ганьо

    3 0 Отговор
    Тиквата, Прасето и Чорапа да му мислят! Ще им разкрият игрите сега….

    18:38 20.09.2026

  • 9 Смяяятайте

    1 0 Отговор
    Щом и математиците се притесниха да не им обере наградите ИИ.

    18:50 20.09.2026

  • 10 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Няма да даде":

    И после ще се оkаже, че той е в грешkа понеже не е дал... пари на мен. 😛

    18:51 20.09.2026

  • 11 Монкей

    1 0 Отговор
    Ми той искуствения интелект, след няколко години ще докаже, че Земята е плоска!

    19:38 20.09.2026