Изкуствен интелект реши математическа задача на повече от век

„ОупънЕйАй“ (OpenAI) обяви, че един от моделите ѝ за изкуствен интелект (ИИ) е решил математическа задача, която е на повече от век, предаде АФП.

Задачата e част от системата уравнения на Навие-Стокс, свързани с движението на флуиди (газове и течности) и до възможността то да се предвиди във времето. Тя намира приложение в много области, сред които метеорологичните модели, пише БТА, позовавайки се на агенцията.

Уравненията са формулирани са в резултат на изследванията на френския математик и инженер Анри Навие през 1822 г., допълнени от тези на физика и математик Джордж Габриел Стокс, който придава окончателния им вид през 1845 г.

Значението им е толкова голямо, че през 2000 г. Институтът по математика „Клей” ги включи сред седемте задачи, чието решаване би донесло награда от един милион щатски долара, отбелязва АФП.

От „ОупънЕйАй“ твърдят, че задачата е решена само за 88 часа чрез модел „със значително по-високи възможности от GPT-6 Astra“ – най-новата разработка, пусната на пазара преди по-малко от седмица, допълва АФП.

Разходите за изчислителната мощност, използвана за постигане на целта, възлизат на „милиони щатски долари“, обясни Марк Чен от „ОупънЕйАй“, цитиран от АФП. Постижението е „важен етап е в изследванията в областта на изкуствения интелект“, допълни той. Според Чен това показва, че ще стане възможно да се намират решения и други от най-сложните задача.

Малко преди новината да бъде обявена от „ОупънЕйАй“, австралийският математик Тристан Бъкмастър публикува съобщение, в което изрази съмнение относно проекта на „ОупънЕйАй”. Той вижда в него прилики със собствените си изследвания, отбелязва АФП.

Заедно с друг математик - Левент Алпьоге от „Антропик” (Anthropic) - конкурент на „ОупънЕйАй“, той избира хипотези, различни от тези, които всички други изследователи използват в момента при търсенето на решение на уравненията на Навие-Стокс. Според Бъкмастър обаче моделът на „ОупънЕйАй“ е поел точно по техния път, за да стигне до своето решение.

Тъй като за своя проект Тристан Бъкмастър използва Codex – изкуствен интелект на „ОупънЕйАй“, предназначен за програмиране, той попита компанията дали въведените от него данни са били използвани вътрешно за обучение на модела, отбелязва АФП.

„Не сме използвали техните промптове или резултати, за да направляваме нашите модели“, увери изследователят от „ОупънЕйАй“ Себастиен Бюбек, цитиран от АФП.

Малко по-късно от компанията признаха, че не може да „изключи“ сценарий, според който въведени анонимно данни от двамата изследователи „са могли да помогнат за подобряването на нашите модели“, като обаче подчертаха, че математическото доказателство на нейния модел на ИИ се различава „значително“ от това на математиците.

От Института по математика „Клей“ припомниха пред АФП, че оценката на дадено решение на задача се извършва „без да се бърза“, както и се проверява колко подробно е то.

Американско-австралийският математик Терънс Тао, носител на Фийлдсов медал за 2006 г. (известен и като Нобелова награда за математика), изрази съжаление, че търсенето на решения на математически задачи се възлага изцяло на модели на изкуствен интелект, вместо да се дава предимство на сътрудничеството между учените и ИИ.

Сред математиците има хора, които изразяват притеснения, че резултатите, генерирани от ИИ, ще станат непроверими, което би попречило на напредъка на научните изследвания, допълва осведомителната агенция.

Изследователят от американската компания „Антропик" Джейкъб Коксън напусна работата си, като мотивира решението с обяснението, че не иска да участва в надпреварата за създаване на модели за ИИ, които могат да излязат извън контрол и да унищожат човечеството, писа в. „Уолстрийт джърнъл", цитиран от Ройтерс и АФП. „Вървим по път, който води към реализирането на най-страшните сценарии, при които още до края на следващата година ситуацията може да излезе извън контрол“, казва британецът Коксън, който е на 27 години, пред изданието.

Компаниите се „втурват с пълна сила към създаването на суперинтелект, способен да се самоусъвършенства, и си играят с живота ни“, написа той в „Екс". „Хората, които разработват изкуствен интелект, искрено вярват, че той може да ни убие всички до края на десетилетието. Това не е маркетингов трик“, допълва Джейсън Коксън, цитиран от АФП.