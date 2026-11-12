Кристина Апългейт подозира, че силиконовите импланти са я разболели

Кристина Апългейт търси ново обяснение за здравословните си проблеми, след като лекари са установили, че диагнозата ѝ множествена склероза е била погрешна. Актрисата допуска, че силиконовите ѝ импланти в гърдите може да са свързани със симптомите, но причината за състоянието ѝ все още не е потвърдена.

Апългейт съобщи за грешната диагноза в епизод на подкаста MeSsy от 20 октомври 2026 г., който води заедно с Джейми-Лин Сиглър. Първоначално ѝ е поставена диагноза множествена склероза през 2021 г. след поява на изтръпване в пръстите на краката.

„Тя влезе в стаята ми и каза: „Поздравления, нямате множествена склероза“, спомни си актрисата.

Новината обаче не донесла очакваното облекчение. Кристина Апългейт заяви, че симптомите ѝ са продължили, а в някои отношения дори са се влошили.

„Не може да ти поставят грешна диагноза и изведнъж да се почувстваш по-добре. Не съм се подобрила. Така че отново съм в изходна позиция и не знам какво се случва с мен“, каза тя.

В епизод на подкаста от 10 ноември звездата от "Женени с деца" разказала, че от години се пита дали здравословните ѝ проблеми не са свързани с гръдните импланти. Според нея те вече е трябвало да бъдат сменени и е възможно да пропускат съдържание.

„Възможно ли е това да е интоксикация, причинена от гръдните импланти?“, попитала актрисата. Тя допълнила, че е попаднала на проучване, според което определени симптоми, свързвани с импланти, могат да наподобяват прояви на множествена склероза.

През 2008 г. Кристина Апългейт претърпява двойна мастектомия след диагноза рак на гърдата. По-късно се подлага на реконструктивна операция, при която са използвани тъканни експандери и импланти, пълни с физиологичен разтвор. Затова твърдението за „силиконово отравяне“ не означава непременно, че имплантите са били запълнени със силиконов гел.

Американската агенция по храните и лекарствата използва термина „заболяване, свързано с гръдни импланти“ за широк набор от съобщавани симптоми, сред които умора, болки в ставите и мускулите, обриви, проблеми с паметта и концентрацията. FDA посочва, че състоянието не е официална медицинска диагноза и няма специфичен тест или общоприети диагностични критерии за него.

Лекарите продължават да изследват Кристина Апългейт за други заболявания, включително ревматоиден артрит, лупус и лаймска болест. Тя заяви, че няма да спре да търси отговор, но ще остане близо до общността на хората с множествена склероза, която подкрепяше публично през последните години.