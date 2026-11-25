Кристина Апългейт навършва 55 години, но за телевизионната публика тя остава завинаги едно от най-разпознаваемите лица на американската комедия. На 25 ноември актрисата, родена през 1971 г. в Холивуд, отбелязва рождения си ден с кариера, започнала още в детството и преминала през сериали, кино, награди и тежки лични изпитания.

Големият ѝ пробив идва с ролята на Кели Бънди в „Женени с деца“. Персонажът на привидно наивната, но остра и самоуверена дъщеря в семейство Бънди превръща Апългейт в телевизионна звезда. Сериалът се превръща в една от емблемите на американската комедия, а ролята остава най-тясно свързана с името ѝ.

От Кели Бънди до наградата „Еми“

Апългейт постепенно излиза от рамките на един-единствен образ. Тя играе в комедии като „Не казвай на мама, че детегледачката е мъртва“, „Най-сладкото нещо“ и „Водещият“, а по-късно се появява и в „Приятели“ като Ейми Грийн — сестрата на Дженифър Анистън в сериала. Именно за тази гостуваща роля получава награда „Еми“ през 2003 г.

Следват водещи роли в „Саманта кой?“, за които е номинирана два пъти за „Еми“. В сериала героинята ѝ се опитва да изгради живота си отначало след загуба на паметта. Историята позволява на Апългейт да съчетае физическа комедия с по-драматични моменти, а изпълнението ѝ затвърждава мястото ѝ сред водещите телевизионни актриси.

Нова важна глава в кариерата ѝ е „Dead to Me“. В сериала тя изпълнява ролята на Джен Хардинг — жена, която преживява загуба, гняв и сложна приятелска връзка. За образа е номинирана три пъти за „Еми“, включително за последния сезон. Общо Апългейт има осем номинации и една спечелена статуетка.

Откровеността за здравето ѝ

През 2021 г. актрисата публично съобщава, че е диагностицирана с множествена склероза. В публикуван през март 2026 г. текст за „Гардиън“ тя описва болка, изтощение и трудности при ходене. „Не бих излъгала и не бих казала, че всичко това е благословия“, пише Апългейт, говорейки за промените в живота си.

По-късно се появява ново развитие. През октомври 2026 г. „Асошиейтед прес“ съобщава, че лекар е казал на актрисата, че е била погрешно диагностицирана с множествена склероза. Самата Апългейт заявява: „Върнах се в началната точка и не знам какво ми има.“ Тя добавя, че продължава да има симптоми и да използва инвалидна количка при посещения при лекар. Така медицинската картина остава предмет на допълнително изясняване.

През 2022 г. Апългейт получава звезда на Холивудската алея на славата. Отличието идва след близо пет десетилетия пред камерата — период, в който тя успява да превърне комедийната героиня Кели Бънди в отправна точка на своята кариера.

Източници: apnews.com, theguardian.com, latimes.com