Мистерията на човешкото тяло: защо преди 150 години сме били по-топли?

В продължение на повече от век 37 градуса по Целзий се приема за средната телесна температура на здравия човек. Данните от по-нови изследвания обаче показват, че днешните хора може да са малко по-хладни от своите предшественици.

Основата на класическата стойност е поставена през 1860-те години от германския лекар Карл Вундерлих. В продължение на 15 години той събира температурите на 25 000 пациенти и натрупва над един милион измервания. От тях определя 37 градуса като средна температура за здрави възрастни, а стойност над 38 градуса приема като признак на треска.

Днешната средна стойност е по-ниска

Екипът на Джули Парсънeт от Станфордския университет анализира три големи набора от данни с многократни измервания на близо 190 000 души в САЩ. Данните обхващат периода от 1862 до 2017 година. Резултатът показва, че американските мъже днес имат средна телесна температура с около 0,59 градуса по Целзий по-ниска от мъжете в началото на XIX век.

„Новата нормална стойност за възрастни изглежда по-близо до 36,39 градуса по Целзий“, казва Джули Парсънeт.

Подобна промяна е наблюдавана и извън развитите държави. Средната температура на цимане - полуномадско местно население в амазонската джунгла - е била около 37 градуса в началото на 2000-те години. През 2018 година тя вече е около 36,5 градуса.

По-доброто здраве може да е част от обяснението

Парсънeт свързва по-ниските стойности с подобряването на здравето. През времето на Вундерлих средната продължителност на живота е била 38 години, докато днес е почти два пъти по-голяма. Инфекции като туберкулоза, дизентерия, ревматична треска и остеомиелит са били по-разпространени.

Когато имунната система се бори с инфекции, тя изразходва повече енергия, а това увеличава и производството на топлина. При цимане ваксините, по-добрата хигиена, използването на тоалетни и носенето на обувки са ограничили част от инфекциите, включително тези, свързани с ходенето бос по замърсена почва.

Съвременният начин на живот също може да има значение. Климатизацията е достъпна в най-малко 88 процента от домовете в САЩ, а сходен дял от жилищата във Великобритания разполагат с централно отопление. Според Парсънeт хората прекарват голяма част от живота си в температурна зона, в която организмът не трябва активно да произвежда топлина, за да поддържа постоянна температура.

Колко надеждно е сравнението с XIX век

Медицинският историк и специалист по инфекциозни заболявания Филип Макауиак посочва и друго възможно обяснение - старите термометри. При изследване на стъклен термометър, използван по времето на Вундерлих, той установява, че уредът е бил калибриран приблизително с 2 градуса по-високо от съвременните термометри.

Измерванията тогава са били по-трудни: живачните термометри са били дълги около 30 сантиметра, а пациентите е трябвало да лежат неподвижно между 15 и 20 минути. Освен това Вундерлих е измервал температурата под мишницата, докато днес по-често се използват орални измервания. Това затруднява прякото сравнение.

Екипът на Парсънeт обаче открива спад и в по-нови данни, събрани между 1971 и 2017 година с термометри с очаквано сходна калибровка. Според учените телесната температура се влияе и от възрастта, пола, часа на деня, ръста и теглото.

Това не означава, че 37 градуса вече е грешна стойност за всеки човек. Адриан Яеги предупреждава, че температурните граници не са рязко разделени. Стойности под 35 градуса или над 40 градуса при възрастни обаче могат да са знак за по-сериозен проблем.

Източници: bbc.com