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Експерти посочиха възможните корекции по визията на Никол Кидман
  Тема: Известни личности

Експерти посочиха възможните корекции по визията на Никол Кидман

11 Ноември, 2026 10:37 530 2

  • никол кидман-
  • пластична хирургия-
  • лифтинг на шията-
  • гръдни импланти-
  • ботокс

Лекар по естетична дерматология предполага лифтинг на шията, а пластичен хирург вижда признаци за промяна в бюста

Експерти посочиха възможните корекции по визията на Никол Кидман - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Визията на Никол Кидман отново привлече внимание с предположения за възможни естетични корекции. 59-годишната актриса се появи с подчертани лицеви контури на 15-ата годишна галавечер LACMA Art+Film, а по-късно деколтето ѝ стана тема на обсъждане по време на промоционалните събития за филма „Приложна магия 2“.

Предположение за лифтинг на шията

Д-р Джони Бетеридж, британски лекар по естетична дерматология, анализира визията на Кидман във видео в Instagram. Той предположи, че актрисата може да е претърпяла лифтинг на шията, като обърна внимание на промените в долната част на лицето и линията на шията.

„Контурите на лицето изглеждат по-повдигнати, с деликатна промяна в разположението на чертите“, отбелязва Бетеридж.

Специалистът подчертава, че подобен ефект не може да бъде обяснен единствено с хирургична намеса. По думите му за цялостната визия допринасят още качеството на кожата, професионалният грим и прическата.

Експерти посочиха възможните корекции по визията на Никол Кидман
Снимка: БГНЕС

Какво се твърди за бюста

Внимание привлече и деколтето на Кидман по време на представянето на „Приложна магия 2“, където тя се появи с изрязана рокля на Atelier Versace. Пластичният хирург от Бевърли Хилс д-р Кат Бегович заяви, че последните кадри дават индикации за уголемяване на бюста.

Експерти посочиха възможните корекции по визията на Никол Кидман
Снимка: БГНЕС

Бегович не е лекуващ лекар на актрисата. Според нейната оценка формата и плътността в горната част на гърдите може да са резултат от умерени импланти с обем между 225 и 250 кубика. Тя определя предполагаемия резултат като естествен и съобразен с фигурата на Кидман.

Актрисата не е потвърждавала операциите

Никол Кидман не е потвърждавала да е претърпявала лифтинг на шията или да има гръдни импланти. Единствената естетична процедура, за която публично е говорила, е ботоксът. Актрисата е заявявала, че го е изпробвала, но се е отказала, след като не е харесала промяната в мимиката си.

Така обсъжданите интервенции остават само експертни предположения, направени по снимки и публични появи. Няма официално изявление от Кидман, което да потвърждава хирургична промяна във визията ѝ.

Източници: woman.bg, vogue.co.uk


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Запознат

    0 1 Отговор
    Венелина мисле само за негри и фентанил

    11:13 11.11.2026