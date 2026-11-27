Александър Кадиев и Ивелина Чоева станаха родители на момче. Синът им се казва Борис и се е родил на 26 ноември в 09:59 часа. Бебето тежи 3,590 килограма, високо е 50 сантиметра и е зодия Стрелец.
Радостната новина беше съобщена от щастливия баща. „Животът е чудото, което ни превръща в обичащи хора“, написа Кадиев.
В посланието си актьорът и телевизионен водещ отбеляза и символиката на датата. Борис се е родил в деня, посветен на свети Стилиян, почитан като закрилник на децата и покровител на семействата, които мечтаят за рожба. „Нека неговата закрила бъде с всички тях, а ние му благодарим за неизмеримото щастие, с което ни дари!“, допълни Кадиев.
Първо общо дете за двойката
Борис е първото общо дете на Александър Кадиев и Ивелина Чоева. За Кадиев това е второ дете. Той има дъщеря Катерина, родена от предишна връзка и кръстена на баба си – актрисата Катерина Евро.
Новината за раждането идва няколко месеца след като двойката сподели, че очаква дете. Кадиев и Чоева сключиха брак през 2024 г. на церемония сред лозята в българско шато. Раждането на Борис е първото им общо семейно събитие като родители.
Появата на момчето разшири семейството на Кадиев, който съчетава работата си в театъра и телевизията с ролята на баща. Новината беше потвърдена и от bTV, която посочи, че детето е първо общо за двойката, а за актьора – второ.
Източници: woman.bg, btvnovinite.bg, 24chasa.bg
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