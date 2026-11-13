Новини
Любопитно »
Маги Джанаварова показа плочки на корема под кожено яке (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Маги Джанаварова показа плочки на корема под кожено яке (СНИМКА)

13 Ноември, 2026 06:40 1 048 17

  • маги джанаварова-
  • певица-
  • фитнес-
  • кожено яке-
  • лайфстайл

Певицата публикува кадри с есенна визия, която подчертава резултатите от тренировките ѝ

Маги Джанаварова показа плочки на корема под кожено яке (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Маги Джанаварова отново привлече внимание с визията си. Певицата показа кадри в интернет, на които е с есенно кожено яке в маслинен цвят и сутиен. Под връхната дреха се откроява добре оформеният ѝ корем.

Маги Джанаварова показа плочки на корема под кожено яке (СНИМКА)
Снимка: Инстаграм

Снимките акцентират върху физическата форма на изпълнителката, която поддържа с редовни тренировки във фитнеса. Именно релефният корем е сред най-забележимите детайли в кадрите, превърнали се в повод за коментари сред последователите ѝ.

Маги Джанаварова показа плочки на корема под кожено яке (СНИМКА)
Снимка: Инстаграм

Есенна визия с акцент върху формата

Комбинацията от кожено яке, сутиен и маслинен цвят придава на визията характерен есенен вид, но оставя корема на певицата на преден план. Джанаварова е позната с интереса си към спорта, а настоящите кадри отново насочват вниманието към резултатите от тренировките ѝ.

Източници: marica.bg


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ