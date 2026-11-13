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Петя Дикова разказа как разводът на родителите ѝ я е променил: "Не вярвам в брака, нито в обещанията."
  Тема: Известни личности

Петя Дикова разказа как разводът на родителите ѝ я е променил: "Не вярвам в брака, нито в обещанията."

13 Ноември, 2026 09:17 798 7

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  • семейство

Телевизионната водеща публикува архивна снимка от сватбата на Аня Пенчева и Сашо Диков и сподели как раздялата им е повлияла на представите ѝ за семейството

Петя Дикова разказа как разводът на родителите ѝ я е променил: "Не вярвам в брака, нито в обещанията." - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С архивна снимка от сватбата на Аня Пенчева и Сашо Диков Петя Дикова разказа как разводът на родителите ѝ е повлиял на представите ѝ за любовта, брака и семейството. Поводът за публикацията в социалните мрежи е годишнината от сватбата на актрисата и журналиста.

Двамата не отбелязват датата по традиционния начин, тъй като днес имат други партньори. По думите на дъщеря им обаче те продължават да се шегуват с „комичното обстоятелство“ и разговарят с нея за годишнината.

Раздялата, която останала щадяща

Петя Дикова пише, че са били нужни десетилетия, за да може да погледне с чувство за хумор към развода на родителите си. С времето тя осъзнала и че Пенчева и Диков са я предпазили от голяма част от болезнените последици на раздялата.

„Не вярвам, че има начин разводът да не е болезнен за едно дете, но им благодаря, че го направиха щадящ за мен“, пише Дикова.

Според нея преживяното в детството я е научило на два важни урока. Първият е, че семейството може да остане сплотено и след края на брака. Тя описва празници, на които присъстват настоящи и бивши партньори, доведени, заварени и общи деца.

Вторият урок е свързан с границите на брачния подпис. „Никой подпис няма да накара двама души да останат заедно“, посочва телевизионната водеща, ако те вече са решили да поемат по различни пътища.

„Вярвам повече в хумора, отколкото в подписа“

Петя Дикова признава, че именно тази семейна история е оформила отношението ѝ към сватбата и обещанията. Тя заявява, че не вярва в брачния подпис като гаранция за общ живот, а поставя на първо място привличането между двама души и връзката им с техните деца.

В края на посланието си водещата благодари на Аня Пенчева и Сашо Диков за начина, по който са запазили отношенията си след развода. Според нея резултатът от общия им път е самата тя и семейството, което е създала по свой начин.

„Може да не остаряхте заедно, но пък се справихте блестящо със задачата да ме научите да обичам и да създам семейство“, завършва Петя Дикова.

Източници: plovdiv24.bg, ladyzone.bg


България
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