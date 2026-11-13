Нов таен Предател влиза в „Traitors: Игра на предатели“

Четвъртият таен Предател в „Traitors: Игра на предатели“ ще бъде разкрит в епизода на 13 ноември по bTV. Новият участник в тайния съюз е избран още в началото на сезона чрез телефонно обаждане от водещия Владимир Карамазов, но досега името му се пази в тайна.

Той ще се присъедини към вече известните Предатели Милен Керемедчиев, Нанси Карабойчева и Крис Макаров. Според bTV самоличността му ще стане ясна в петък вечер от 20:00 часа. Така групата, която действа срещу Праведните, ще бъде увеличена до четирима души.

Праведните вече понесоха първите загуби

„Веднъж престъпил този праг, не знаеш кой съюзник е и кой е враг“, заяви водещият Владимир Карамазов при старта на сезона.

До момента от играта отпаднаха Неделчо Богданов и Александра Жекова. Богданов беше първата жертва на тайния конклав, като решението за отстраняването му беше взето от Предателите.

Жекова напусна след първата кръгла маса, на която събра 20 гласа. Тя беше разкрита като Праведна, което се превърна в първата сериозна грешка на участниците при търсенето на скритите противници.

Нови мисии и сблъсъци в двореца

В следващите епизоди играчите ще участват в гоненица из двореца „Евксиноград“ и градините му. Те ще трябва да отгатват отговорите на Предателите на провокативни въпроси, за да увеличат общия награден фонд.

В събота участниците ще търсят двойници на мистериозни кукли в зловещите пространства на двореца. Предателите пък ще определят следващата си жертва чрез необичайна игра, а новите съюзи и подозрения се очаква да доведат до открити обвинения на кръглата маса.

Епизодите се излъчват по bTV в петък и събота от 20:00 часа, а във VOYO са достъпни 24 часа по-рано.

Източник: btv.bg