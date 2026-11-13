13 ноември е Световният ден на добротата

Понякога добротата започва с жест, който отнема само няколко секунди – усмивка към непознат, дума на благодарност или помощ към човек в нужда. На 13 ноември тези малки действия са във фокуса на Световния ден на добротата.

Денят е въведен през 1998 г. от Световното движение за доброта. Идеята за международна общност, която да насърчава човечността и взаимопомощта, се оформя на среща в Токио през 1997 г. В началото в инициативата участват организации от Австралия, Канада, Япония, Тайланд, Сингапур, Великобритания и САЩ.

Посланието започва от малкия жест

Световното движение за доброта определя деня като възможност добрите дела да започнат от отделния човек и да достигнат до общностите. „Добротата започва от всеки от нас и свързва хората по света“, е посланието, около което е изградена инициативата.

В различни държави датата се отбелязва с благотворителни прояви, доброволчески инициативи и символични жестове. На някои места е прието да се подаряват цветя на познати и непознати хора. Сред символите на деня е „откритото сърце“, създадено от френския художник Орел.

Датата, свързана с Валентин Аюи

13 ноември е и рождената дата на френския педагог Валентин Аюи, роден през 1745 г. Той посвещава живота си на образованието на незрящите, след като става свидетел на унизително отношение към хора със зрителни увреждания.

Аюи създава метод за обучение чрез релефни букви и основава в Париж първото училище за незрящи деца. За годината на основаването се срещат различни сведения – посочват се 1784 и 1786 г., като и двете дати се свързват с началото и официалното развитие на институцията.

Затова 13 ноември събира две различни, но близки послания – призива към добри дела и признанието към човек, който превръща съпричастността към незрящите в дело с трайно значение.

Източник: woman.bg, dobrichonline.com, bnrnews.bg