Новини
Любопитно »
Според науката: Добрите дела забавят стареенето на мозъка значително

Според науката: Добрите дела забавят стареенето на мозъка значително

2 Януари, 2026 19:47 314 4

  • стареене-
  • забавяне на стареенето-
  • добри дела-
  • доброволчество-
  • добро-
  • помощ

Доброволчеството може да забави стареенето на мозъка с 20%

Според науката: Добрите дела забавят стареенето на мозъка значително - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Помагането на околните само по няколко часа седмично може да забави загубата на памет и да намали риска от деменция, показва ново мащабно проучване на американски учени, цитирано от Мейл онлайн.

Изследователите установили, че дори обикновени прояви на доброта – от организиран доброволен труд до помощ на съседи или приятели, могат да забавят спада на когнитивните способности с до 20%, допълва БТА.

Учени от Университета на Тексас в Остин са проследили над 30 000 американци на възраст от 51 години нагоре в продължение на две десетилетия, като са проверявали паметта и мисленето им чрез редовни телефонни интервюта.

Участниците са изпълнявали три задачи, които измерват мигновената им памет, работната памет и скоростта на мисленето, като по-високите резултати са означавали по-добро мозъчно здраве.

След това изследователите проучили два типа поведение на помощ – официално полагане на доброволен труд - като благотворителност или обществена работа, и неформална помощ без заплащане, включително подкрепа за приятели, съседи или роднини, с които участниците не живеят.

При тези, които са помагали на другите и по двата начина, има от 15 до 20% по-бавно намаляване на когнитивните способности, отколкото при тези, които не са помагали. Най-голямата полза била при хората, които отделяли за тази дейност от два до четири часа на седмица.

„Всекидневните актове на подкрепа – дали са организирани или лични, могат да имат продължително въздействие“, казва ръководителят на проучването - доктор Сае Хуан Хан, доцент по хуманитарно развитие и семейни науки в университета.

„Порази ме фактът, че когнитивните ползи от това да помагаме на другите не са само краткосрочни. Те се натрупват с течение на времето и ползите са видни и при официалната доброволческа дейност, и при неформалната помощ“, обобщава д-р Сае.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласове от зайчарника в Банкя

    2 1 Отговор
    Значи на Бацо мозъка е остарял с 200 още през 90-те😉

    Коментиран от #3

    19:50 02.01.2026

  • 2 Факт

    0 0 Отговор
    Тормози всеки, който не му се кланя! И се мазни с някакви добри дела!

    19:54 02.01.2026

  • 3 Бялджип

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Напротив, той е добър човек, светец, ангел.! Дебелян-също. Ще запазят мозъка си до 200 години.

    19:54 02.01.2026

  • 4 Госあ

    0 1 Отговор
    Затова съм толкова умен и младолик 💁

    19:56 02.01.2026