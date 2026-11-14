Съдбата се усмихва на 4 зодии: любовният им живот поема в нова посока

След седмици на смесени сигнали, забавени разговори и връщане към стари чувства любовният живот на четири зодии може да влезе в по-ясна фаза. Според астрологичния материал на Horoscope.com на 13 ноември Меркурий и Венера преминават в директно движение, което поставя акцент върху общуването, доверието и партньорството.

Венера е ретроградна от 3 октомври, а Меркурий - от 24 октомври. В астрологията тези периоди се свързват с преосмисляне на ценностите, недоразумения и нерешени разговори. Венера се връща към директно движение във Везни, а Меркурий - в Скорпион. Прогнозата е, че това може да улесни изясняването на намеренията и да помогне на хората да преценят кои отношения имат перспектива.

Телецът търси яснота във връзката

За Телците директният Меркурий активира зоната на сериозните партньорства. Разговори, които досега са завършвали без решение, могат да продължат по-конструктивно. Обвързаните представители на знака могат да обсъдят нуждите си, важни решения или общото си бъдеще.

При необвързаните фокусът е върху намеренията на човек, към когото има интерес. Периодът между 15 и 16 ноември, когато Марс и Юпитер се срещат в Лъв, насочва вниманието и към дома, семейството и създаването на по-сигурна основа. В прогнозата е подчертано, че постоянството е не по-малко важно от привличането.

Близнаците връщат романтиката

При Близнаците директната Венера активира сферата на романтиката, срещите, удоволствието и творчеството. След период на съмнения представителите на знака могат да се почувстват по-уверени в избора си с кого да продължат.

Стара любов, появила се отново през ретроградната Венера, може да бъде оценена по-трезво. За обвързаните Близнаци прогнозата насочва към повече нежност, игра и спонтанност. Директният Меркурий пък може да помогне за преодоляване на проблеми с графици и ежедневни отговорности, които са пречили на отношенията.

Везните поставят себе си на първо място

За Везните 13 ноември е представен като личен повратен момент, тъй като Венера - тяхната управляваща планета - преминава в директно движение в знака им. Това насочва вниманието към външния образ, личните желания и границите във връзките.

Необвързаните могат да бъдат по-склонни да се срещат с нови хора, а обвързаните - да изразят собствените си нужди, вместо автоматично да се съобразяват с партньора. Срещата на Марс и Юпитер в Лъв активира приятелствата и социалния кръг, откъдето може да дойде нов романтичен интерес.

Скорпионът прекратява колебанията

Директният Меркурий в Скорпион е свързан с по-голяма яснота в личните желания и общуването. Ако представителите на знака са избягвали важен разговор или са се чудили какво е отношението на другия, прогнозата очаква възможност за пробив.

Венера, която управлява партньорствата на Скорпиона, също преминава в директно движение. Това е свързано с освобождаване от стари чувства, нерешени ситуации и повтарящи се модели. Астрологичният материал предупреждава, че между 18 и 19 ноември е възможно напрежението да се повиши заради аспектите на Слънцето с Юпитер и Марс. Затова препоръката е решенията да не се вземат прибързано и силната емоция да не се приема автоматично за съвместимост.

Източници: yahoo.com, horoscope.com