Кой талисман ви подхожда според месеца на раждане

Един камък в пръстен, гривна или медальон може да бъде повече от украшение. В продължение на векове различни култури свързват месеца на раждане с определен минерал и му приписват качества като сила, спокойствие, защита или късмет. Така се ражда традицията на рождените камъни – лични талисмани, избирани според датата на раждане.

Гемологичният институт на Америка определя рождените камъни като популярна част от културата на скъпоценните камъни. „Техните легенди, произход и характеристики са образователни и имат универсална привлекателност“, казва Тери Отауей, куратор на музея на института.

Талисманът според месеца на раждане

Януари – гранат. Червеният камък се свързва с доверие, вярност и приятелство. В традиционните вярвания той е избор за хора, които търсят постоянство.

Червеният камък се свързва с доверие, вярност и приятелство. В традиционните вярвания той е избор за хора, които търсят постоянство. Февруари – аметист. Лилавият кварц е символ на спокойствието, смелостта и яснотата.

Лилавият кварц е символ на спокойствието, смелостта и яснотата. Март – аквамарин или кръвен камък. Аквамаринът се асоциира със спокойни пътувания и безопасност, а кръвният камък – с кураж.

Аквамаринът се асоциира със спокойни пътувания и безопасност, а кръвният камък – с кураж. Април – диамант. Най-твърдият естествен минерал традиционно представлява сила, любов и издръжливост.

Най-твърдият естествен минерал традиционно представлява сила, любов и издръжливост. Май – изумруд. Зеленият камък се свързва с мъдрост, истина и ново начало.

Зеленият камък се свързва с мъдрост, истина и ново начало. Юни – перла, лунен камък или александрит. Тези камъни се приемат като символи на чистота, равновесие и интуиция.

Тези камъни се приемат като символи на чистота, равновесие и интуиция. Юли – рубин. Червеният корунд се свързва с жизненост, смелост и страст.

Червеният корунд се свързва с жизненост, смелост и страст. Август – перидот, шпинел или сардоникс. На тези камъни се приписват значения като щастие, светлина и защита.

На тези камъни се приписват значения като щастие, светлина и защита. Септември – сапфир. Той е свързван с мъдрост, вярност и закрила.

Той е свързван с мъдрост, вярност и закрила. Октомври – опал или турмалин. Опалът се асоциира с творчество и надежда, а турмалинът – със сила и яснота.

Опалът се асоциира с творчество и надежда, а турмалинът – със сила и яснота. Ноември – топаз или цитрин. Традицията ги свързва с приятелство, топлина, изобилие и добро настроение.

Традицията ги свързва с приятелство, топлина, изобилие и добро настроение. Декември – тюркоаз, танзанит или син циркон. Те символизират защита, благополучие, спокойствие и равновесие.

Списъците не са напълно еднакви. Някои месеци имат по два или три камъка, защото различни исторически и търговски традиции са добавяли нови минерали. Според Farmers’ Almanac съвременните списъци са се променяли през 1952, 2002 и 2016 г., когато към тях са добавяни александрит, цитрин, турмалин, танзанит и шпинел.

Символика, а не гаранция за успех

Рожденият камък може да бъде личен знак, подарък със смисъл или малък ежедневен ритуал. Изборът му обаче не доказва, че минералът сам по себе си носи успех, пари или защита.

Това разграничение е важно и при хороскопите. Associated Press съобщи за изследване на екип, ръководен от професора от Масачузетския технологичен институт Джаксън Лу, в което са анализирани данни за повече от 170 000 души. Изводът е, че астрологичните знаци не предсказват нито личностните качества, нито професионалното представяне, а подобна зависимост е определена като „ирационална“.

Затова най-практичният подход е да носите камъка, чиято история или цвят ви допада. Ако сте родени през ноември, например, можете да изберете топаз заради символиката на топлината или цитрин заради златистия му цвят. Талисманът няма да замени усилията и решенията ви, но може да остане красив личен символ на целта, която преследвате.

Източници: farmersalmanac.com, apnews.com