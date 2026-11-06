Мания по точни хороскопи: Коя институция отговаря на въпроса „В колко часа съм роден?“

„В колко часа съм роден?“ се оказва един от любопитните въпроси, с които граждани се обръщат към Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От началото на 2026 г. до края на октомври 45 души са потърсили информация за часа на раждането си. Причините са различни – в някои случаи родителите не помнят точния час, а в други той не е отбелязан в документите. През 2025 г. въпросите по тази тема са били 70.

Най-често гражданите посочват, че им е необходим по-точен хороскоп. В астрологията часът на раждане се използва за определяне на асцендента, а хората очакват така да получат по-конкретна информация за миналото, настоящето и бъдещето си или при вземането на важни решения.

Експертите от ГРАО обясняват: „Тази информация може да бъде намерена в общинските администрации по месторождение.“

Данните се съдържат в актовете за раждане, които се съхраняват в общините. Важно уточнение е, че полето за „час на раждане“ не фигурира във всички образци на актове, използвани през годините.

ГРАО получава и много други нестандартни запитвания. Граждани търсят сведения за своите предци и съдействие за изготвяне на родословно дърво, както и информация за лични и фамилни имена.

Сред въпросите са колко души носят името на даден светец около Ивановден, Димитровден или Гергьовден и кое е най-разпространеното мъжко или женско име в страната. Питано е също има ли хора с името България, дали Телият е уникално име и какъв е произходът на Занка. При проверка служителите са установили, че Телият не е единствено име. Друг граждански интерес е броят на хората с фамилия Левски.

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ е част от специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тя поддържа Националната база данни „Население“, електронния регистър на актовете за гражданско състояние, регистъра на единните граждански номера и националния класификатор на настоящите и постоянните адреси.