Новини
Любопитно »
Мания по точни хороскопи: Коя институция отговаря на въпроса „В колко часа съм роден?“

Мания по точни хороскопи: Коя институция отговаря на въпроса „В колко часа съм роден?“

6 Ноември, 2026 17:31 351 3

  • гpaо-
  • час на раждане-
  • акт за раждане-
  • астрология-
  • хороскоп

45 души са потърсили тази информация от началото на годината

Мания по точни хороскопи: Коя институция отговаря на въпроса „В колко часа съм роден?“ - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„В колко часа съм роден?“ се оказва един от любопитните въпроси, с които граждани се обръщат към Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От началото на 2026 г. до края на октомври 45 души са потърсили информация за часа на раждането си. Причините са различни – в някои случаи родителите не помнят точния час, а в други той не е отбелязан в документите. През 2025 г. въпросите по тази тема са били 70.

Най-често гражданите посочват, че им е необходим по-точен хороскоп. В астрологията часът на раждане се използва за определяне на асцендента, а хората очакват така да получат по-конкретна информация за миналото, настоящето и бъдещето си или при вземането на важни решения.

Експертите от ГРАО обясняват: „Тази информация може да бъде намерена в общинските администрации по месторождение.“

Данните се съдържат в актовете за раждане, които се съхраняват в общините. Важно уточнение е, че полето за „час на раждане“ не фигурира във всички образци на актове, използвани през годините.

ГРАО получава и много други нестандартни запитвания. Граждани търсят сведения за своите предци и съдействие за изготвяне на родословно дърво, както и информация за лични и фамилни имена.

Сред въпросите са колко души носят името на даден светец около Ивановден, Димитровден или Гергьовден и кое е най-разпространеното мъжко или женско име в страната. Питано е също има ли хора с името България, дали Телият е уникално име и какъв е произходът на Занка. При проверка служителите са установили, че Телият не е единствено име. Друг граждански интерес е броят на хората с фамилия Левски.

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ е част от специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тя поддържа Националната база данни „Население“, електронния регистър на актовете за гражданско състояние, регистъра на единните граждански номера и националния класификатор на настоящите и постоянните адреси.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ставка

    0 0 Отговор
    Майките знаят най-добре кога са родили някого.
    А ако са забравили, значи не е имало значение.
    Ха!

    17:40 06.11.2026