Тези хора имат специална харизма: 4 рождени дати с енергията на „главен герой“

Някои хора влизат в стаята и без да правят нищо специално, веднага привличат внимание. В популярната нумерология това се описва като „енергия на главен герой“ – присъствие, увереност и способност да превръщат обикновения момент в запомняща се сцена.

Според публикация на Parade четири групи рождени дати се свързват с подобна харизма. При това тълкуване се гледа само денят от месеца, а не месецът или годината на раждане.

Датите на лидерите

Първата група включва родените на 1-ви, 10-и, 19-и или 28-и. Тези дни се свеждат до числото 1, което в нумерологията се свързва с независимост, амбиция и лидерски качества. Такива хора обикновено предпочитат сами да избират посоката си, вместо да следват готов сценарий.

Astrology.com описва тази група като хора, които оставят впечатление на личности, способни да поведат останалите. „Имате истинско лидерско качество, което другите забелязват и следват“, гласи тълкуването на изданието.

Разказвачите и артистичните натури

На 3-ти, 12-и, 21-ви или 30-ти са родени хората, свързвани с числото 3. Според нумерологичната традиция то носи творчество, чувство за хумор и лекота в общуването. Това са личности, които могат да оживят разговор, да разкажат история по увлекателен начин или да превърнат скучна среща в спомен.

Numerology.com свързва родените на 3-ти с естествена способност да изразяват мислите си и с харизматично присъствие.

Свободните духове и романтиците

Третата група обхваща 5-и, 14-и и 23-ти. Тези дати се свеждат до числото 5, което се асоциира със свобода, любопитство и промяна. Хората от тази група не обичат еднообразието, търсят нови преживявания и често изненадват околните с неочакван избор.

Четвъртата група включва родените на 6-и, 15-и или 24-ти. Тя се свързва с числото 6 – символ на любов, красота, хармония и грижа. Тук „главният герой“ не е непременно най-шумният човек в стаята, а този, който създава настроение, уют и усещане за специален момент.

Източници: parade.com, astrology.com, numerology.com