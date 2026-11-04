Съпругата на 81-годишния Род Стюарт го накарала да намали алкохола преди последното си турне

Род Стюарт призна, че съпругата му Пени Ланкастър настоява да намали алкохола, докато той се подготвя за последното си голямо концертно турне. На 81 години певецът продължава да пие вино с вечерята, а понякога посяга и към ябълково мартини.

„Иска ми се да можех да намаля пиенето, но обичам вино с вечерята. Не мога да пия вода с хубаво ястие“, казва Стюарт пред The Sun. По думите му жена му често му напомня: „Трябва да намалиш, скъпи.“ Певецът твърди, че обикновено изпива две чаши, но признава, че понякога може да изпие значително повече ябълково мартини.

Род Стюарт разказва, че навремето певците са излизали на сцената без специална подготовка. В края на 20-те и през 30-те си години той не загрявал гласа си и по думите му музикантите „пиели каквото искат, вземали наркотици и излизали да пеят“.

Днес подходът му е различен. Преди концерт той тренира около час и загрява гласа си, а на сцената винаги излиза трезвен. След третата песен си позволява ром с кола. Певецът кара колело три пъти седмично и редовно плува. Той свързва плуването със съвет от Франк Синатра, който го насърчил да тренира задържането на дъха под вода, за да пее по-уверено.

81-годишният певец казва, че вече не може да скача по сцената както преди, но смята, че вокално е в най-добрата си форма. Носи бели ръкавици, когато излиза навън, защото е „напълно обсебен“ от опасността да се зарази с настинка или грип.

Рок звездата разказва и за концерт в Юта, където е трябвало да пее на около 4300 фута над морското равнище. След бронхит той започнал шоуто с три бързи песни, но внезапно останал без въздух.

„Успях да изкарам концерта, но беше болезнено“, казва Род Стюарт.

През последните месеци той отмени и други участия. Част от концертите от турнето One Last Time бяха прекратени заради остра инфекция на горните дихателни пътища, ларингит и вокално напрежение. След това Стюарт се оттегли от още концерти заради процедура за поставяне на коронарен стент. Асошиейтед прес съобщи, че лекарите са оценили възстановяването му като добро и са му препоръчали четири седмици почивка преди завръщане на сцената.

Новото турне The Final Encore е представено като последното голямо рок турне на Род Стюарт след повече от шест десетилетия на сцената. Европейската му част започва в Дъблин на 23 април 2027 г., преминава през Великобритания и други европейски държави и завършва в Хановер на 24 юли.

„Времето дойде да се сбогувам с живота на път. След повече от шест десетилетия The Final Encore със сигурност ще бъде последното ми турне“, заяви Стюарт при обявяването на концертите. Той уточни, че не се оттегля от музиката, а слага край на продължителните обиколки.

Лос Анджелис Таймс също представи турнето като последното за певеца, като отбеляза, че той ще продължи да прави отделни участия, без да обявява край на музикалната си кариера.