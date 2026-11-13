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Мария Петрова на 51: Три пъти на върха на света
  Тема: Български спортни успехи

Мария Петрова на 51: Три пъти на върха на света

13 Ноември, 2026 10:41 501 5

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  • български спорт-
  • олимпийски игри

Пловдивчанката печели световния многобой три поредни години и остава сред най-успешните гимнастички в историята на спорта

Мария Петрова на 51: Три пъти на върха на света - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 13 ноември Мария Петрова навършва 51 години. Родената в Пловдив гимнастичка остава едно от най-разпознаваемите имена в българския спорт със серия, която и днес определя мястото ѝ сред големите шампионки на художествената гимнастика.

Петрова печели световния многобой три поредни години – в Аликанте през 1993 г., Париж през 1994 г. и Виена през 1995 г. Така тя става втората българка след Мария Гигова с три световни титли в най-престижната индивидуална дисциплина. БНТ я посочва и като една от петте гимнастички в историята на спорта, постигнали подобно постижение.

Титлите, които изградиха шампионската ѝ ера

Преди световната си серия Петрова печели европейската титла в многобоя в Щутгарт през 1992 г. и повторява успеха две години по-късно в Солун. През 1993 г. добавя и Европейската купа в многобоя, спечелена в Малага.

Олимпийските игри не ѝ носят медал, но и в Барселона през 1992 г., и в Атланта през 1996 г. тя завършва пета в многобоя. В интервю за БНТ Петрова приема този резултат без съжаление:

„Човек не може да има всичко, да си три пъти абсолютен световен шампион и два пъти европейски с още много медали, мисля, че е достатъчно като удовлетворение“, казва Мария Петрова.

От състезателния килим към правилата на спорта

След края на състезателната си кариера през 1996 г. Петрова завършва Националната спортна академия и продължава работа в художествената гимнастика като съдия и ръководител. През 2001 г. става международен съдия, а по-късно заема ръководни позиции в Българската федерация по художествена гимнастика и в международните структури на спорта.

През 2021 г. тя е избрана за вицепрезидент на Техническия комитет по художествена гимнастика към Международната федерация по гимнастика. Вицепрезидент е и на Българската федерация по художествена гимнастика. За Петрова работата извън състезателния килим е продължение на същата отговорност, която я води като гимнастичка.

„Художествената гимнастика е възникнала първо като танц, а след това и като спорт“, казва тя пред bTV, защитавайки ролята на артистичността наред с трудността и прецизността.

На 50-годишния ѝ юбилей през 2025 г. президентът Румен Радев я удостоява с Почетния знак на президента за изключителни заслуги към българския и световния спорт, олимпийското движение и изграждането на млади таланти. Отличието поставя официален знак върху кариера, започнала с медали на килима и продължила с работа за следващите поколения гимнастички.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg


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