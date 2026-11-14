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Защо трамплините изчезнаха от хотелските басейни

Защо трамплините изчезнаха от хотелските басейни

14 Ноември, 2026 21:05 702 2

  • хотелски басейни-
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През последните десетилетия застрахователните разходи и правилата за безопасност превърнаха някогашната обичайна атракция в рядкост

Защо трамплините изчезнаха от хотелските басейни - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Някога трамплинът до хотелския басейн е бил почти задължителна част от ваканцията. Днес пружиниращите дъски, обикновено на височина около един метър или по-ниски, са рядкост, а на много места са заменени от водни пързалки, барове в басейна и инфинити басейни.

Том Чешайър описва трамплина като място, подходящо не само за деца, но и за възрастни. От него можело да се направи обикновен скок, скок назад или така наречената „бомба“ – свиване на тялото във въздуха и шумно падане във водата.

„Какво се случи? Всичко се свежда до безопасността и страха от съдебни дела“, пише Чешайър.

Причината за изчезването им не е посочена като обща законова забрана за всички хотелски басейни. По думите на автора през 80-те и 90-те години на XX век застрахователните премии за басейни с трамплини са се увеличили рязко. За хотелите това означавало по-високи разходи и по-голям риск при евентуален инцидент.

Скоковете могат да доведат до сериозни травми, ако човек падне обратно върху дъската или се удари в дъното на басейна. В редки случаи последствията могат да бъдат животопроменящи, включително засягане на гръбначния стълб. Именно възможността за съдебни искове е сред факторите, които са накарали много хотелиери да премахнат съоръженията.

Паралелно с това са се увеличили изискванията за безопасност. За басейни с трамплини често се изисква дълбочина най-малко 3,5 метра, а зоната за скокове трябва да е дълга около 10,5 метра. Целта е човекът да не достигне наклоненото дъно, което води към плитката част на басейна.

Тези условия ограничават местата, на които хотелите могат да поставят трамплин, и правят поддръжката му по-скъпа. Допълнителен разход е необходимостта от спасители и по-широко застрахователно покритие. Така в по-предпазливата среда на съвременния туризъм много хотели са избрали да се откажат от атракцията.

Сред редките примери е хотел Корморан в Католика, близо до Римини, Италия. Комплексът разполага с голям басейн с трамплин, съоръжение за плуване срещу течението, джакузи и отделен басейн за деца.

Друг известен пример е хотел дю Кап-Еден-Рок в Антиб, Южна Франция. Неговият трамплин обаче не е над басейн, а води директно в морето.

За повечето летовници днес изборът е между пързалки и басейни с различен дизайн, докато трамплинът остава спомен от по-малко регулираната ваканция. Въпросът дали хотелите отново ще се осмелят да го върнат остава отворен, но засега съоръжението е по-скоро изключение, отколкото част от стандартната хотелска почивка.


Италия
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