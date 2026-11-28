Илона Сталер, известна като Чичолина, обяви, че ще се кандидатира за кмет на Рим. 75-годишната бивша порноактриса и депутатка обещава да внесе „нова енергия“ в италианската столица и да я направи „по-секси“. Вотът трябва да се проведе през пролетта на 2027 г., а настоящият кмет Роберто Гуалтиери се очаква да се бори за втори мандат.

Сталер все още не е съобщила с коя политическа сила ще участва. Тя е заявила, че подготвя кандидатурата си, но подробностите около екипа и подкрепата ѝ остават в тайна.

Един от акцентите в предизборната ѝ програма е отношението към дивите свине, които все по-често се появяват по улиците на Рим и около неприбрани отпадъци. Чичолина се противопоставя на отстрела им.

„Вместо да ги избиваме, трябва да се грижим за тях и да оставим природата да се погрижи сама“, заяви Сталер.

Тя разказа, че наскоро е видяла женска дива свиня с шест малки да пресича „Виа Касия“ - един от основните пътни маршрути в града. Сред другите ѝ приоритети са засаждането на дървета, ремонтът на разбитите улици и подобряването на инфраструктурата.

Чичолина живее в Изола Фарнезе - полуселски район в северната част на Рим. По думите ѝ мястото е било пренебрегвано дълго време. Тя посочи случай, при който автомобил е излязъл от пътя и е паднал в канавка, както и пожар през лятото, при който са загинали животни.

Критики към настоящия кмет

Чичолина обвини Роберто Гуалтиери, че е допуснал отсичането на твърде много зрели дървета. Кметът защитава подобни действия с аргумента, че част от дърветата са достигнали края на естествения си жизнен цикъл. В същото време неговата администрация започна програма за засаждане на хиляди фиданки.

Сигурността също е част от плановете на Сталер. Тя заяви, че са необходими повече полицаи по улиците и засилени проверки в обществения транспорт, след като наскоро е станала жертва на кражба на куфар на централната гара в Рим. Тя разказа и за открадната чанта от автомобила си.

Връщане към политиката

Сталер вече има политически опит. Тя беше депутат в италианския парламент от 1987 до 1992 г. като представител на Радикалната партия. По време на мандата си стана известна с предложения, свързани със сексуалното образование, проституцията, наркотиците и т.нар. „паркове на любовта“.

Кандидатурата за кмет на Рим не е първият ѝ опит да се върне в местната политика. През 2013 г. тя участва в изборите за общински съвет в Рим, но не беше избрана. Две години по-рано обяви намерение да се кандидатира за кмет на Монца, като се отказа преди провеждането на вота.