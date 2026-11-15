Новини
Любопитно »
Над 2 милиона светлини озариха коледния базар в Крайова

Над 2 милиона светлини озариха коледния базар в Крайова

15 Ноември, 2026 12:29 330 1

  • коледен базар-
  • крайова-
  • румъния-
  • празнични светлини-
  • туризъм

Тазгодишната тема е „Царството на елфите“, а празничният град ще посреща посетители до 3 януари 2027 г

Над 2 милиона светлини озариха коледния базар в Крайова - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Крайова посрещна първите си коледни гости под светлината на над 2 милиона лампички. Празничният базар в румънския град отвори врати на 13 ноември и ще остане отворен до 3 януари 2027 г. Само в първата вечер на запалването на украсата са дошли близо 100 000 посетители от Румъния и чужбина.

Тазгодишното издание е посветено на „Царството на елфите“. Украсата обхваща пет площада и прилежащите им улици в центъра на Крайова, а базарът се простира на площ от 270 000 кв. м. Дървените къщички са ръчно изрисувани, а историческите сгради в града също са включени в празничната композиция.

Сред основните атракции са 40-метрово панорамно колело, ледена пързалка, лабиринт на елфите и работилница за играчки. Посетителите могат да видят и 9-метрова фигура на Дядо Коледа, както и летящата му шейна, превърнала се в един от символите на тазгодишната програма.

Празничната атмосфера е допълнена от концерти, греяно вино, аромат на канела и традиционни румънски специалитети. Организаторите са подредили зоните около централните площади, така че базарът да съчетава атракциони, търговски къщички и украсени градски пространства.

„Макар темата да има международно звучене, декорациите включват традиционни коледни цветове и черпят вдъхновение от румънските обичаи“, заявява кметът на Крайова Лиа Олгуца Василеску. По думите ѝ изборът е свързан и с очакванията за повече чуждестранни гости след отличието за най-добър коледен базар в Европа за 2026 г.

Така до началото на януари центърът на Крайова ще остане превърнат в мащабна зимна сцена, в която елфи, светлинни инсталации, румънски обичаи и атракциони се разполагат сред историческата архитектура на града.

Източници: vesti.bg, agerpres.ro


Румъния
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ