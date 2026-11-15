Над 2 милиона светлини озариха коледния базар в Крайова

Крайова посрещна първите си коледни гости под светлината на над 2 милиона лампички. Празничният базар в румънския град отвори врати на 13 ноември и ще остане отворен до 3 януари 2027 г. Само в първата вечер на запалването на украсата са дошли близо 100 000 посетители от Румъния и чужбина.
Тазгодишното издание е посветено на „Царството на елфите“. Украсата обхваща пет площада и прилежащите им улици в центъра на Крайова, а базарът се простира на площ от 270 000 кв. м. Дървените къщички са ръчно изрисувани, а историческите сгради в града също са включени в празничната композиция.
Сред основните атракции са 40-метрово панорамно колело, ледена пързалка, лабиринт на елфите и работилница за играчки. Посетителите могат да видят и 9-метрова фигура на Дядо Коледа, както и летящата му шейна, превърнала се в един от символите на тазгодишната програма.
Празничната атмосфера е допълнена от концерти, греяно вино, аромат на канела и традиционни румънски специалитети. Организаторите са подредили зоните около централните площади, така че базарът да съчетава атракциони, търговски къщички и украсени градски пространства.
„Макар темата да има международно звучене, декорациите включват традиционни коледни цветове и черпят вдъхновение от румънските обичаи“, заявява кметът на Крайова Лиа Олгуца Василеску. По думите ѝ изборът е свързан и с очакванията за повече чуждестранни гости след отличието за най-добър коледен базар в Европа за 2026 г.
Така до началото на януари центърът на Крайова ще остане превърнат в мащабна зимна сцена, в която елфи, светлинни инсталации, румънски обичаи и атракциони се разполагат сред историческата архитектура на града.
Източници: vesti.bg, agerpres.ro
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