Невена Цонева твърди, че е усетила предварително земетресението във Вранча, Румъния, две седмици преди труса. Певицата разказва за преживяване от 4 ноември, което според нея е било предупреждение за предстоящо природно събитие.
„Имам усещането, че предстои да стане нещо, след седмица или две“, казала Цонева след видението, цитирана от „Марица“. Тя описва приземен етаж на обществена сграда с носещи колони, между които започнала да усеща силно люлеене.
По думите ѝ усещането било „сякаш съм върху кънки“, а в следващия момент бетонът под нея пропаднал. Певицата допуснала, че може да предстои земетресение в близост до море, но добавила: „Дано не съм права, дано да не се случи нищо!“.
Трусът във Вранча е регистриран на 18 ноември
На 18 ноември в 02:48:55 ч. румънско време в сеизмичната зона Вранча е регистрирано земетресение с магнитуд 5,7 и дълбочина 120,8 километра. Данните са на Националния институт за изследване и развитие на физиката на Земята в Румъния.
Националният сеизмологичен център към Българската академия на науките първоначално съобщи за магнитуд 5,4. Трусът е усетен в Северна България, сред които Русе и Варна, както и в други населени места. Епицентърът е бил на около 200 километра от Русе и на приблизително 400 километра от София.
Съвпадението не е научно доказателство
В разказа на Цонева не са посочени точни дата, място и магнитуд на бъдещото земетресение. Американската геоложка служба посочва, че една научна прогноза трябва да определя именно тези три елемента и че към момента учените не могат да предвидят конкретен трус по този начин.
Източници: marica.bg, bta.bg, bnrnews.bg
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