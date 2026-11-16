На леда движението трябва да изглежда леко, макар зад него да стоят години повторения, пътувания и неизброими часове тренировки. На 16 ноември Максим Стависки навършва 49 години – възраст, на която вече не излиза на състезателната пързалка, но продължава да предава опита си на следващото поколение фигуристи.

Роденият на 16 ноември 1977 г. в Ростов на Дон състезател се превръща в една от най-разпознаваемите фигури в българските зимни спортове. През 1996 г. започва партньорството му с Албена Денкова – тандем, който постепенно извежда България до световния връх.

От неочакван тандем до световни титли

Събирането на руско-българската двойка изненадва мнозина. „Формирането на руско-български дует учуди всички. А стана много просто“, разказва Стависки в интервю за BG Voice. Преди това Денкова се е разделила с българския си партньор, а Стависки – с партньорката си в Русия.

Двамата бързо започват да се утвърждават сред водещите двойки в танците на лед. През 2003 г. печелят бронзов медал на световното първенство във Вашингтон, а година по-късно вземат сребро в Дортмунд. Така Денкова и Стависки стават първите български фигуристи с медал от световно първенство в този спорт.

Историческият момент идва през 2006 г. в Калгари. Българската двойка печели световната титла и записва първото злато за страната ни на световно първенство по фигурно пързаляне. Година по-късно в Токио Денкова и Стависки защитават титлата си и стават световни шампиони за втори пореден път.

Олимпийски участия и признание

Денкова и Стависки участват на три зимни олимпийски игри – в Нагано през 1998 г., в Солт Лейк Сити през 2002 г. и в Торино през 2006 г. Сред големите им отличия е и победата във финала на сериите „Гран при“ през сезон 2006/2007.

През 2007 г. двамата са наградени с орден „Стара планина“ – първа степен за приноса си към българския спорт. Същата година Стависки прекратява активната си състезателна кариера.

От състезател към треньор

След края на кариерата си Стависки остава на леда като треньор. Заедно с Албена Денкова работи с млади фигуристи в клуба, носещ техните имена. През 2024 г. турнирът „Купа Денкова-Стависки“ събира над 300 състезатели от 30 държави в София, което показва как състезателното наследство на двойката постепенно се превръща в школа за нови поколения.

Историята на Максим Стависки остава свързана с тази на Албена Денкова – с партньорството, което донесе на България първите световни титли в танците на лед, и с работата, която продължава извън прожекторите на големите първенства.

Източници: archives.bnr.bg, bgvoice.com, btvsport.bg