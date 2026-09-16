19 години след трагедията край Ропотамо: Къде са Мануела Горсова и Максим Стависки?

Близо две десетилетия след тежката катастрофа край река Ропотамо, причинена от световния шампион по фигурно пързаляне Максим Стависки, съдбата на участниците в тази житейска драма продължава да вълнува българското общество. Трагедията от 2007 г., която отне живота на 21-годишния Петър Христов и прикова на легло 18-годишната тогава Мануела Горсова, наскоро беляза нова, изключително компрометираща страница.

Мануела Горсова продължава тихата си борба за живот

Днес Мануела Горсова продължава да е в състояние на будна кома и е изцяло зависима от денонощни медицински грижи. Тя живее с майка си Диана, която е посветила живота си на нея. Мануела комуникира единствено с очи. Благодарение на постоянната рехабилитация състоянието ѝ е стабилно, но медицинските процедури изискват хиляди левове всеки месец.

Официално от прокуратурата: Разследват бащата Красимир Горсов за кражба на 360 000 лв.

Около семейството избухна огромен скандал, след като актьорът Владислав Карамфилов – Влади Въргала, който с години помага на семейството, разкри, че бащата Красимир Горсов е изчезнал в неизвестност.

Говорителят на Софийската районна прокуратура (СРП) Николай Николаев официално потвърди, че държавното обвинение е стартирало мащабно разследване по подаден сигнал от майката Диана. Данните сочат, че Горсов е изтеглил без разрешение близо 360 000 лева от сметките, предназначени за лечението на собствената му дъщеря. Сигналът включва и липсата на семейни ценности – златни монети „Наполеон“, както и личните златни обеци и гривни на Мануела.

На МВР е възложено да провери дали Горсов е напуснал пределите на страната, като към момента контакт с него не може да бъде установен. Негови близки публично изразиха подозрения, че той отново е проиграл сумите на хазарт. Припомняме, че това не е първият сблъсък на бащата със закона – преди години той бе съден за нецелево изразходване на средства от дарителския фонд за дъщеря си.

Позицията на адвокатите, представлявали семейството през годините, винаги е била, че дарителските сметки са били разкрити под формата на доверително управление именно за медицински разходи и всяко отклоняване на средства без съответните разходни документи и медицински епикризи представлява директно престъпление.

Съдебната сага на Максим Стависки: Архивните думи

Катастрофата от 5 август 2007 г. бе причинена от Максим Стависки, който шофираше своя мощен джип Hummer с 1,1 промила алкохол в кръвта и навлезе в насрещното платно с висока скорост. По време на съдебните заседания в Бургас световният шампион направи пълни признания с думите:

"Знам, че извърших ужасно дело. Няма ден, в който да не мисля за Петър и Мануела. Моля за прошка семействата, въпреки че знам, че това, което направих, е непростимо. Готов съм да поема пълната отговорност и да помогна с каквото мога за лечението на Мануела".

Въпреки тежките последици обаче – един убит и едно трайно инвалидизирано момиче – съдебната сага в България завърши по начин, който предизвика сериозно обществено недоволство. Неговият тогавашен защитник адвокат Явор Нотев коментира пред медиите: "Това решение, което го оставя извън затвора, няма да му позволи оттук нататък той да живее безоблачния, безметежен живот на световен шампион". Върховният касационен съд (ВКС) окончателно потвърди присъдата му от 2 години и 6 месеца условно с 5 години изпитателен срок.

Къде са днес Албена Денкова и Максим Стависки?

Двукратните световни шампиони по фигурно пързаляне прекараха по-голямата част от времето след делата в Русия, където работеха като хореографи и звезди в комерсиалните ледени шоу програми на Иля Авербух. Двамата отглеждат сина си Янаки в чужбина и дълго избягваха публични появи в България, където общественото мнение остава крайно критично към Стависки.

Завръщане в България

Наскоро обаче се появи сериозно раздвижване около тях. Новината за официалното завръщане на Максим Стависки у нас предизвика огромна вълна от гняв в социалните мрежи, като хората все още масово го наричат „убиец на пътя“.

Въпреки негативизма, техният едноименен клуб в София продължава да е водеща школа в страната. На проведения наскоро традиционен международен турнир „Денкова-Стависки къп“ в Зимния дворец, двамата присъстваха лично на трибуните. Клубът им записа сериозен успех, като българските танцови двойки и млади таланти завоюваха призови места и покриха нормативи за участие в големи международни форуми.

Доскоро необитаемата луксозна къща на Албена и Максим в Царево вече е отдадена под наем и носи солидни доходи на семейството от летен туризъм.