Необходими продукти:

фини кори за баница - 1 пакет

тиква - 150 г

прясно сирене рикота (или извара) - 200 г

спанак (бланширан, отцеден и ситно накълцан) - 100 г

сушени домати (нарязани на малки парченца) - 50 г

яйца - 2 бр.

прясно мляко или газирана вода - 50 мл

масло (разтопено) смесено с малко олио - 70 - 80 г

сол и черен пипер: на вкус

Начин на приготвяне:

Тиквата се настъргва на едро или се нарязва на много ситни кубчета. Ако парчетата са по-едри, могат да се задушат за 3–4 минути с малко масло. Така зеленчукът омеква по-лесно по време на печенето и освобождава по-малко влага в корите.

Яйцата се разбиват с млякото или газираната вода. Към тях се прибавят рикотата, спанакът, сушените домати и тиквата. Плънката се подправя със сол и черен пипер, а по желание – с щипка канела или мускатов орех. Именно тиквата дава леко сладък вкус, който се балансира от млечния продукт и сушените домати.

Двойните кори запазват плънката

За всяко руло се използват две кори. Първата се намазва леко с разтопена мазнина, върху нея се поставя втора кора, която също се намазва, а плънката се разпределя по дългия край. След това корите се завиват на стегнато руло.

В намаслена кръгла тава първото руло се свива като малък охлюв в центъра. Останалите рула се увиват около него, докато се получи класическата спираловидна вита баница. Отгоре се намазва с останалото масло и с няколко капки от яйчено-млечната смес, за да се образува златиста коричка.

Баницата се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 35–40 минути. След изваждането е добре да остане 10 минути, преди да бъде нарязана. Тази пауза позволява на соковете от тиквата и рикотата да се стегнат и порциите да запазят формата си.

Есенен вариант на традиционно печиво

Баницата има десетки регионални и сезонни варианти. Освен класическата плънка със сирене и яйца, в българската кухня се срещат зелник, спаначник, тиквеник и баници с лук, ориз или месо. Витата форма е сред традиционните начини за подреждане на корите, при който рулата се навиват едно около друго в кръг.

В края на есента тиквата традиционно присъства в българската кухня както в сладки печива, така и в солени ястия. Тя се използва за тиквеник, конфитюри и различни видове баница, а плънката може да бъде съчетана със зеленчуци, млечни продукти и подправки.

Източници: recepti.gotvach.bg, nationalgeographic.bg