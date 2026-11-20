Френските власти са започнали съдебно разследване по жалба за предполагаемо групово изнасилване и сексуални посегателства по време на снимките на филма „Таласо“. В сигнала са посочени актьорът Жерар Депардийо, писателят Мишел Уелбек и режисьорът Гийом Никлу. За случая съобщи Mediapart.

Жалбата е подадена през май 2025 г. от актриса, пожелала анонимност. Тя твърди, че е била подложена на сексуално насилие на 11 декември 2018 г. по време на снимки в Кабур, Нормандия. По това време Депардийо е на 70 години, Уелбек е на 62, а Никлу режисира филма, в който двамата играят самите себе си.

Според описанието на случая сцената не е предвиждала сексуален акт. Актрисата обаче твърди, че по време на снимките участниците са били под въздействието на алкохол и са излезли извън рамките на сценария. Впоследствие тя е потърсила медицинска помощ и е разказала за случилото се пред представители на екипа, съобщава Le Parisien.

След снимките на актрисата са били предложени три договора на обща стойност 45 000 евро бруто. Според твърденията ѝ те са били представени като обезщетение. Тя е получила и уверение, че заснетият материал ще бъде унищожен, а записите са били изтрити по нейно искане. По-късно тя е продължила участието си във филма с друга роля, посочва Le Parisien.

Жерар Депардийо е посочен като заподозрян за групово изнасилване и сексуални посегателства. Уелбек е разследван за сексуални посегателства и съучастие в групово изнасилване, а Никлу е свързан с предполагаемо съучастие и незаконно заснемане на интимни сцени.

„Не съм наблюдавал никаква принуда“, заявява Гийом Никлу.

Режисьорът е казал пред Mediapart, че не е видял принуда по време на снимките, но по-късно се е извинил. Депардийо и Уелбек не са отговорили на въпросите на медията. И тримата се ползват от презумпцията за невиновност.

Делото идва след присъдата на Депардийо

Новото разследване стана публично дни след като Депардийо се отказа от обжалването на 18-месечната условна присъда за сексуални посегателства над две жени по време на снимките на „Зелените щори“ през 2021 г. Така присъдата му стана окончателна.

На 26 ноември Апелативният съд в Париж трябва да се произнесе и по отделно дело, свързано с обвиненията на актрисата Шарлот Арнулд. Решението ще определи дали Депардийо ще бъде изправен пред специализиран наказателен съд по това дело.