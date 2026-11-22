Руският боец по ММА Амир Алиев е бил задържан в Париж веднага след победата си на турнира ARES 45. 27-годишният спортист е бил отведен от залата Adidas Arena вечерта на 20 ноември и е поставен под полицейско задържане заради жалба за предполагаемо изнасилване в Монтрьой, съобщава Le Parisien.
Полицаите са се намесили около 22:30 часа, след като Алиев е приключил двубоя си срещу бразилеца Матеус Малта. Руснакът е спечелил срещата с единодушно съдийско решение, след което е бил отведен в полицейския участък в Монтрьой, департамент Сена-Сен-Дени. Според публикуваната информация той не е оказал съпротива при задържането.
Разследването е започнало след жалба за изнасилване, като предполагаемото престъпление е извършено няколко дни преди турнира в Монтрьой. Подробности за обстоятелствата, подателката на жалбата и доказателствата по случая не са публично оповестени.
Прокуратурата в Бобини е потвърдила пред Le Parisien, че полицейското задържане „трябва да бъде удължено“ вечерта на 21 ноември, за да продължат следствените действия. Към 22 ноември няма публично потвърждение дали Алиев е освободен, дали е бил предаден на съдебен магистрат или дали са му повдигнати официални обвинения.
Алиев представлява Франция
Алиев е роден в Грозни, но представлява Франция в професионалните си срещи. На ARES 45 той участва в предварителната карта на състезанието, проведено на 20 ноември в Париж. Турнирът беше организиран в Adidas Arena, а основното събитие противопостави Байсангур Чамсудинов, известен като Баки, и Джордан Зебо.
Задържането по жалба не означава доказана вина. До решение на френските съдебни органи Алиев се ползва от презумпцията за невиновност. Няма данни и за публична позиция на самия боец или на негов представител по случая.
Източници: mma.metaratings.ru, jeanmarcmorandini.com, mma-officiel.com
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