Апелативният съд в Париж потвърди изпращането на Жерар Депардийо на съд по обвинения в изнасилване и сексуално посегателство над актрисата Шарлот Арнулд. Решението се отнася до предполагаеми действия на 7 август 2018 г. в дома на актьора в Париж. Съдът обаче отхвърли обвинението за второ предполагаемо изнасилване, посочено като извършено на 13 август същата година.

Делото ще бъде разгледано от департаментния наказателен съд в Париж. Решението частично потвърждава постановление на съдия-следовател от август 2025 г., с което Депардийо е бил изпратен на съд за двата предполагаеми случая. В постановлението се посочва, че обвинението за изнасилване е основано на твърдяна морална принуда, довела до състояние на шок, което е попречило на Арнулд да се противопостави и да избяга.

Депардийо отрича обвиненията. Защитата твърди, че няма доказателства за сексуално проникване и че не е налице престъпен умисъл. Адвокатът Давид-Оливие Каменски заяви, че решението е „първа победа за Жерар Депардийо“, тъй като съдът е отхвърлил част от обвиненията. По думите му предстои „другата половина от съдебния път“, за да бъде установена окончателно невинността на актьора.

Адвокатът на Арнулд Карин Дюрие-Дибол определи решението като облекчение за клиентката си. „Тя чакаше този момент много дълго време и е напълно подготвена за него“, каза тя. Адвокатът добави, че процесът обещава да бъде исторически, тъй като Арнулд е първата жена, обвинила публично Депардийо.

Предстои възможно обжалване

Защитата може да сезира Касационния съд на Франция. Тази инстанция проверява дали законът е приложен правилно, но не преразглежда фактите и не провежда нов процес по същество. Засега не е насрочена дата за разглеждане на делото.

Отделна присъда за сексуални посегателства

Случаят с Арнулд е отделен от делото за сексуални посегателства по време на снимките на филма „Зелените капаци“ през 2021 г. През май 2025 г. Депардийо беше осъден за посегателства над две жени на 18 месеца условно лишаване от свобода. На 16 ноември 2026 г. той се отказа от обжалването и прие присъдата, като поднесе „дълбоките си и искрени извинения“ на всички, които може да са пострадали.

Източници: apnews.com, theguardian.com, information.tv5monde.com