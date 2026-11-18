Робърт Патинсън е избран за новия Джеймс Бонд след кратък, но интензивен финален етап от кастинга, в който са участвали петима актьори.

Джеф Безос заяви, че е бил „силно ангажиран“ с процеса и че решението е взето в петък — само три дни преди официалното обявяване на Патинсън за новия агент 007.

„Проведохме много стегнат процес и взехме окончателното решение в петък“, разказа Безос по време на събитие на „Семафор“ в Калифорния. По думите му първоначално е имало голяма група кандидати, която е била сведена до петима финалисти. Всеки от тях е преминал през екранни проби с пълни костюми, реални декори и други актьори, като е изиграл по три различни сцени.

Основателят на "Амазон" призна, че Патинсън не е бил безспорният фаворит в началото. Причината била популярността му, натрупана още с филмите от поредицата „Здрач“. „Смятахме, че може би трябва да изберем някого, който е малко по-неизвестен“, каза той.

Екранните проби обаче променили отношението към актьора. „Имаше нещо специално в Роб и в изпълнението му. Всички се насочихме към него. В екранните проби беше толкова очевидно — той е Джеймс Бонд“, заяви в крайна сметка Джеф Безос. Според него решението в крайна сметка не е предизвикало спор сред хората, участвали в избора.

Патинсън поема ролята след Даниел Крейг

Робърт Патинсън ще замени Даниел Крейг, който игра Джеймс Бонд в пет филма, започвайки с „Казино Роял“ през 2006 г. Крейг се оттегли след „Смъртта може да почака“ през 2021 г.

Новият филм ще бъде първият за поредицата, реализиран след като Amazon MGM Studios получи творчески контрол върху франчайза. Режисьор ще бъде Дени Вилньов, а сценарият е поверен на Стивън Найт. Продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман. Официалното заглавие и датата на премиерата все още не са обявени.

Британският актьор получи ролята след период на спекулации около наследника на Крейг. Освен с „Здрач“, той е познат с участията си в „Батман“, „Тенет“, "Дюн", "Одисея" и „Хари Потър и огненият бокал“.

„Джеймс Бонд е един от най-легендарните персонажи в киното, а да ми бъде поверена ролята на 007 е чест за цял живот“, заяви Робърт Патинсън след обявяването. Той добави, че възприема избора като сбъдване на мечта и очаква с нетърпение работата с екипа на Amazon MGM Studios.