Пропофолът е посочен като вероятна причина за смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис, починал на 9 септември след процедура по плазмафереза в лекарски кабинет в Атина. Това показва експертиза на Лабораторията по съдебна медицина и токсикология към Солунския университет „Аристотел“, за която съобщава телевизия „Скай“.

В кръвта на 54-годишния изпълнител са установени общо девет вещества. Сред тях са пропофол, мидазолам и вещества от групата на бензодиазепините. Докладът разглежда както действието на отделните медикаменти, така и възможния ефект от тяхната комбинация.

Експертизата е най-малко 30 страници и е придружена от научна библиография за смъртни случаи след прилагане на пропофол. Сред цитираните случаи е смъртта на Майкъл Джексън през 2009 г., също свързана с употребата на анестетика.

„Още извършвам окончателния контрол, правя последните корекции, за да изпратя експертизата“, заявява професорът от Солунския университет Николаос Райкос пред „Скай“.

Пропофолът е мощен венозен анестетик, който се прилага при специализирано медицинско наблюдение. При неправилна доза или прекалено бързо въвеждане може да потисне дишането и да доведе до сърдечен арест. Мидазоламът има седативно и сънотворно действие, а наличието на бензодиазепини е отчетено още при първоначалните токсикологични изследвания.

По време на плазмаферезата на Мазонакис е бил приложен пропофол. Лекарката, извършила процедурата, и съпругът ѝ са обвиняеми по случая. Разследването трябва да установи как са били използвани медикаментите и какво е било действието им в конкретната ситуация.

Допълнителни въпроси повдигат данните, съобщени от „Скай“, че в кабинета са търсени чрез инструменти с изкуствен интелект указания за действието на пропофол и мидазолам. Тази информация ще бъде преценявана заедно с останалите материали по делото, а не самостоятелно.

Експертизата предстои да бъде предадена на разследващия магистрат. След това заключенията за пропофола и останалите вещества ще бъдат съпоставени с медицинската документация, показанията и данните за действията на медиците.