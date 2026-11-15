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Малдивите паднаха от върха: новата мечтана дестинация за младоженците е в Европа

Малдивите паднаха от върха: новата мечтана дестинация за младоженците е в Европа

15 Ноември, 2026 20:27 1 203 11

  • меден месец-
  • гърция-
  • санторини-
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  • virtuoso luxe

Страната изпреварва Бали и Малдивите в класацията на Virtuoso Luxe. Сред предпочитаните места са Санторини, Миконос и Крит

Малдивите паднаха от върха: новата мечтана дестинация за младоженците е в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белите къщи на Санторини, залезите над Егейско море и възможността за разходка сред антични храмове превърнаха Гърция в най-популярната дестинация за меден месец през 2027 г. Страната оглавява класацията на Virtuoso Luxe, изпреварвайки традиционни фаворити като Бали и Малдивите.

Според 20minutos гръцката дестинация привлича с комбинацията от морска почивка, културни забележителности, местна кухня и сравнително кратко пътуване за европейските туристи. Така младоженците могат да съчетаят дни край морето с посещения на исторически места и разходки из островите.

Санторини, Миконос и Крит са сред фаворитите

Санторини остава един от най-разпознаваемите избори за двойки заради белите сгради, гледките към Егейско море и прочутите залези. Миконос предлага тесни улички, традиционна архитектура и активен курортен живот, докато Крит съчетава плажове, исторически паметници и природни забележителности.

Интересът не се ограничава само до най-посещаваните острови. Скопелос е посочен като по-спокойна алтернатива със зелени хълмове, малки заливи и традиционна гръцка архитектура.

Материковата част на страната също заема важно място в подобно пътуване. В Атина младоженците могат да посетят Акропола, антични храмове и музеи, преди да продължат към островите или към крайбрежните райони.

Бали и Малдивите остават в челото

Бали заема второ място в класацията, а Малдивите са трети. След тях се нареждат Италия, Френска Полинезия, Япония, Фиджи, Франция, Тайланд и Южна Африка. Така в челната десетка се срещат както тропически острови и далечни дестинации, така и европейски страни с богато културно наследство.

Пълното подреждане за 2027 г. е: Гърция, Бали, Малдиви, Италия, Френска Полинезия, Япония, Фиджи, Франция, Тайланд и Южна Африка. Лидерството на Гърция показва предпочитание към пътувания, които съчетават плажна почивка с история, архитектура и местни традиции.

Източници: obozrevatel.com, 20minutos.es, euronews.com


Гърция
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