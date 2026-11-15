Малдивите паднаха от върха: новата мечтана дестинация за младоженците е в Европа

Белите къщи на Санторини, залезите над Егейско море и възможността за разходка сред антични храмове превърнаха Гърция в най-популярната дестинация за меден месец през 2027 г. Страната оглавява класацията на Virtuoso Luxe, изпреварвайки традиционни фаворити като Бали и Малдивите.
Според 20minutos гръцката дестинация привлича с комбинацията от морска почивка, културни забележителности, местна кухня и сравнително кратко пътуване за европейските туристи. Така младоженците могат да съчетаят дни край морето с посещения на исторически места и разходки из островите.
Санторини, Миконос и Крит са сред фаворитите
Санторини остава един от най-разпознаваемите избори за двойки заради белите сгради, гледките към Егейско море и прочутите залези. Миконос предлага тесни улички, традиционна архитектура и активен курортен живот, докато Крит съчетава плажове, исторически паметници и природни забележителности.
Интересът не се ограничава само до най-посещаваните острови. Скопелос е посочен като по-спокойна алтернатива със зелени хълмове, малки заливи и традиционна гръцка архитектура.
Материковата част на страната също заема важно място в подобно пътуване. В Атина младоженците могат да посетят Акропола, антични храмове и музеи, преди да продължат към островите или към крайбрежните райони.
Бали и Малдивите остават в челото
Бали заема второ място в класацията, а Малдивите са трети. След тях се нареждат Италия, Френска Полинезия, Япония, Фиджи, Франция, Тайланд и Южна Африка. Така в челната десетка се срещат както тропически острови и далечни дестинации, така и европейски страни с богато културно наследство.
Пълното подреждане за 2027 г. е: Гърция, Бали, Малдиви, Италия, Френска Полинезия, Япония, Фиджи, Франция, Тайланд и Южна Африка. Лидерството на Гърция показва предпочитание към пътувания, които съчетават плажна почивка с история, архитектура и местни традиции.
Източници: obozrevatel.com, 20minutos.es, euronews.com
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