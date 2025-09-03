Радостна новина за геймърите: Превръщат играта Call of Duty във филм

Един от най-популярните гейминг франчайзи в света, „Call of Duty“, ще се появи на голям екран. Холивудското студио Paramount Pictures официално обяви, че е подписало договор със създателя на поредицата, компанията Activision Blizzard, за разработката и разпространението на пълнометражен игрален филм, вдъхновен от хитовата военна сага. Новината беше потвърдена в специално комюнике от страна на Paramount и лично от изпълнителния директор на компанията Дейвид Елисън.
„Като отдавнашен фен на Call of Duty, това наистина е сбъдната мечта“, заявява Елисън, цитиран от Variety. Той подчертава, че адаптацията на „необичайната вселена“ на Call of Duty на кино е „чест и отговорност“ за целия екип.
Филмовият проект идва в момент на засилен интерес към гейминг адаптациите в Холивуд. Още от дебюта си през 2003 г., поредицата Call of Duty има над 30 отделни заглавия, продадени в над 500 милиона екземпляра, според официални данни на Activision Blizzard. Най-новата част – Call of Duty: Black Ops 6, излязла през 2024 г., развива действието си през 90-те години, фокусирайки се върху секретна мисия във Вашингтон.
Сделката между Paramount и Activision включва „разработването, продуцирането и разпространението на пълнометражен филм, базиран на Call of Duty“. Проектът вече е във фаза на ранна подготовка, а подробности за режисьор, актьорски състав и сценарий предстои да бъдат обявени.
Екранизацията на Call of Duty се очаква да привлече широк интерес както сред феновете на поредицата, така и сред почитателите на екшън жанра, коментират водещи медии като The Hollywood Reporter и IGN.
8 честен ционист
До коментар #6 от "Бай Ганьо":Няма за задача да изпъква пред Рамбо. Рамбо беше за пред туземците от Източна Европа, да покаже, колко голям е американския войн и набърззо да забраят съюза. Задачата на тоя нов филм е да вдигне малко морала на янкито, понеже не иска да нарамва пушката и да се бие за без пари. А в една анкета наскоро сред военослужещите професионалисти в САЩ 50% викат, че са там заради яденето и парите, а останалата половина, заради безразборния секс.
17:21 03.09.2025
