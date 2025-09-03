Новини
Радостна новина за геймърите: Превръщат играта Call of Duty във филм

Радостна новина за геймърите: Превръщат играта Call of Duty във филм

3 Септември, 2025

Военната игра съществува от повече от 20 години

Радостна новина за геймърите: Превръщат играта Call of Duty във филм - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Един от най-популярните гейминг франчайзи в света, „Call of Duty“, ще се появи на голям екран. Холивудското студио Paramount Pictures официално обяви, че е подписало договор със създателя на поредицата, компанията Activision Blizzard, за разработката и разпространението на пълнометражен игрален филм, вдъхновен от хитовата военна сага. Новината беше потвърдена в специално комюнике от страна на Paramount и лично от изпълнителния директор на компанията Дейвид Елисън.

„Като отдавнашен фен на Call of Duty, това наистина е сбъдната мечта“, заявява Елисън, цитиран от Variety. Той подчертава, че адаптацията на „необичайната вселена“ на Call of Duty на кино е „чест и отговорност“ за целия екип.

Филмовият проект идва в момент на засилен интерес към гейминг адаптациите в Холивуд. Още от дебюта си през 2003 г., поредицата Call of Duty има над 30 отделни заглавия, продадени в над 500 милиона екземпляра, според официални данни на Activision Blizzard. Най-новата част – Call of Duty: Black Ops 6, излязла през 2024 г., развива действието си през 90-те години, фокусирайки се върху секретна мисия във Вашингтон.

Сделката между Paramount и Activision включва „разработването, продуцирането и разпространението на пълнометражен филм, базиран на Call of Duty“. Проектът вече е във фаза на ранна подготовка, а подробности за режисьор, актьорски състав и сценарий предстои да бъдат обявени.

Екранизацията на Call of Duty се очаква да привлече широк интерес както сред феновете на поредицата, така и сред почитателите на екшън жанра, коментират водещи медии като The Hollywood Reporter и IGN.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пеци

    1 1 Отговор
    ако е джендъризация като Halo не ми го фали

    17:03 03.09.2025

  • 2 Бети кахъра

    1 1 Отговор
    Как ме изплющя един ГЕЙмър 😂🥳💯

    17:04 03.09.2025

  • 3 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Ъъъъ геймърите се кефят на игри, не на филми....

    17:05 03.09.2025

  • 4 честен ционист

    0 0 Отговор
    Вова превръща играта Metro 2033 в реалност.

    17:05 03.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    И как това ще изпъкне от другите екшани от времето на рамбо/командо до днес ?

    Коментиран от #8

    17:10 03.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Ганьо":

    Няма за задача да изпъква пред Рамбо. Рамбо беше за пред туземците от Източна Европа, да покаже, колко голям е американския войн и набърззо да забраят съюза. Задачата на тоя нов филм е да вдигне малко морала на янкито, понеже не иска да нарамва пушката и да се бие за без пари. А в една анкета наскоро сред военослужещите професионалисти в САЩ 50% викат, че са там заради яденето и парите, а останалата половина, заради безразборния секс.

    17:21 03.09.2025

  • 9 Факт

    0 0 Отговор
    Скоро може дългът до ги зове във филм на Укромаунт!

    17:24 03.09.2025

  • 10 Хаха

    0 0 Отговор
    Трябва да направят от играта Silent Hill Филм

    17:27 03.09.2025