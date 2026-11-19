В средата на руло „Стефани“ има сварени яйца, а зад името му стои история от европейските кралски дворове. Най-разпространената версия свързва ястието със Стефания Белгийска — принцеса, която за кратко е била близо до австрийския престол, а по-късно избира живот в Унгария.

Стефания е родена на 21 май 1864 г. в Лакен, близо до Брюксел. Тя е дъщеря на белгийския крал Леополд II и кралица Мария-Хенриета. През 1881 г., когато е на 16 години, се омъжва за австрийския престолонаследник Рудолф — единствения син на император Франц Йосиф I и императрица Елизабет, позната като Сиси. Бракът е политически важен, но не се превръща в приказния съюз, който европейските дворове очакват.

От австрийския двор до Унгария

Стефания и Рудолф имат една дъщеря — Елизабет Мария. През 1889 г. Рудолф умира при трагичните събития в ловната хижа в Майерлинг. Стефания остава вдовица на 24 години и губи перспективата да стане императрица.

След повече от десетилетие тя започва нов живот. През 1900 г. се омъжва за унгарския граф Елемер Лоняй. Заради този брак отношенията ѝ с белгийския кралски двор се влошават, но Стефания се установява трайно в унгарската среда. През 1917 г. съпругът ѝ получава княжеска титла.

Историята на белгийската Академия за литература и език описва Стефания като дъщеря на Леополд II, съпруга на Рудолф и по-късно съпруга на Лоняй. Тя умира на 23 август 1945 г. в абатството в Панонхалма, където двамата с Лоняй намират убежище в края на Втората световна война.

Името е популярно, но доказателството липсва

В Унгария ястието е известно като Stefánia szelet или Stefánia vagdalt. Представлява месен хляб или руло от кайма с цели сварени яйца, а в различни варианти се добавят моркови, кисели краставички и други зеленчуци. В България рецептата се превръща в класика на домашната кухня.

Унгарският кулинарен портал Mindmegette свързва ястието пряко с белгийската принцеса и твърди, че тя е помогнала за популяризирането на ястията с варени яйца в Унгария.

Източници: matekitchen.com, mindmegette.hu