Рецепта на деня: Пьоркьолт - задушено свинско по унгарски

Необходими продукти:
- свинско месо - 800 г плешка или бут;
- лук - 1 глава;
- чушки - 2 - 3 бр. червени;
- домати - 1 бр. голям;
- олио - 4 с.л.;
- червен пипер - 1/2 ч.л.
Начин на приготвяне:
Избирате свинска плешка или свински бут, т.е. месо, което няма тлъстини. Нарязвате го на кубчета. Лукът се нарязва на ситно. Доматът се разполовява, махат се семената и се нарязват на 8 парчета.
Олиото се сгорещява и лукът се запържва за 2-3 минути. Добавят се нарязаното свинско месо и наситнената пиперки. Пържи се равномерно от всички страни. Добавя се нарязаният домат, подправя се и се сипва малко гореща вода.
Ястието се задушава под капак на слаб огън до омекване на месото и се поднася с картофено пюре или кус кус, пише gotvach.bg.
1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
10:09 21.10.2025
2 Мерси
Коментиран от #3
10:11 21.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дубрутру
10:15 21.10.2025
5 Прилича на
10:28 21.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 истина ти казвам
11:51 21.10.2025