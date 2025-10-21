Новини
Рецепта на деня: Пьоркьолт - задушено свинско по унгарски
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пьоркьолт - задушено свинско по унгарски

21 Октомври, 2025 10:05 959 7

  • пьоркьолт-
  • свинско месо-
  • задушено-
  • унгарска кухня-
  • какво да сготвя

Едно от най-популярните унгарски ястия

Рецепта на деня: Пьоркьолт - задушено свинско по унгарски - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • свинско месо - 800 г плешка или бут;
  • лук - 1 глава;
  • чушки - 2 - 3 бр. червени;
  • домати - 1 бр. голям;
  • олио - 4 с.л.;
  • червен пипер - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Избирате свинска плешка или свински бут, т.е. месо, което няма тлъстини. Нарязвате го на кубчета. Лукът се нарязва на ситно. Доматът се разполовява, махат се семената и се нарязват на 8 парчета.

Олиото се сгорещява и лукът се запържва за 2-3 минути. Добавят се нарязаното свинско месо и наситнената пиперки. Пържи се равномерно от всички страни. Добавя се нарязаният домат, подправя се и се сипва малко гореща вода.

Ястието се задушава под капак на слаб огън до омекване на месото и се поднася с картофено пюре или кус кус, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 3 Отговор
    Откъде я измислихте тази гнусотия! Има 100 други начини да сготвите свинско месо!

    10:09 21.10.2025

  • 2 Мерси

    1 2 Отговор
    Знам по-хубава рецепта. Например “Друсан кебаб с лук”

    Коментиран от #3

    10:11 21.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дубрутру

    1 3 Отговор
    Унгарските манджи са доста странни.

    10:15 21.10.2025

  • 5 Прилича на

    0 2 Отговор
    кучешка консерва с картофено пюре

    10:28 21.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 истина ти казвам

    0 0 Отговор
    Това ястие има доста смущаващ вид!🤢

    11:51 21.10.2025