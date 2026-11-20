На 20 ноември 1910 г. Лев Толстой умира в малка стая до железопътната гара в Астапово. Той е на 82 години, а последният му път започва като опит да се отдалечи от дома, семейството и живота, който отдавна противоречи на собствените му убеждения.

Датата е по нов стил. В Русия по това време все още се използва старият календар, според който Толстой умира на 7 ноември 1910 г. Часът е 6:05 сутринта. Причината за смъртта е тежка пневмония.

Тайното напускане на Ясна поляна

В нощта срещу 10 ноември Толстой напуска тайно имението си Ясна поляна. С него тръгва личният му лекар Душан Маковицки. Писателят отдавна говори за желание да се откаже от удобствата на дворянския живот и да прекара последните си години в простота, далеч от семейните конфликти и публичното внимание.

Първата спирка е Оптината пустиня. След това Толстой отива в Шамординския манастир, където живее сестра му Мария. Към пътуването се присъединява и дъщеря му Александра. Тримата отново се качват на влака, но писателят скоро се разболява.

По време на пътуването той вдига висока температура и състоянието му рязко се влошава. Налага се да слезе на гара Астапово. Началникът на гарата Иван Озолин го настанява в дома си, превръщайки жилището си в импровизирана болнична стая.

Последната седмица в Астапово

Новината за заболяването на Толстой се разпространява светкавично. В Астапово пристигат лекари, близки, последователи и журналисти. Телеграфът изпраща бюлетини до редакции в Русия и извън страната, а малката гара се превръща в център на огромно обществено внимание.

Състоянието на писателя се променя от час на час. Има периоди на висока температура, делириум и безсъзнание. Дъщеря му Александра остава край леглото му, а лекарите следят дишането и пулса му. В телеграма до близкия приятел на Толстой Владимир Чертков тя описва кризата кратко: „Вчера слязохме в Астапово, силен жар, забравяне, сутринта температурата беше нормална, сега отново има втрисане.“

София Толстая също пристига на гарата. Тя и писателят са женени близо половин век, но отношенията им през последните години са тежко обтегнати. Близките и лекарите не я допускат до него, докато той е в съзнание, от страх срещата да не влоши състоянието му. Тя получава достъп едва в последните му часове, когато Толстой вече не може да разговаря.

Краят в дома на началника на гарата

Толстой умира в леглото на Иван Озолин, далеч от Ясна поляна и от желаното уединение. Последните му дни са наблюдавани от лекари, роднини и десетки репортери, а телеграфът превръща смъртта му в едно от първите глобални медийни събития около живота на писател.

След смъртта му тялото е пренесено до Ясна поляна. Там Лев Толстой е погребан без църковна церемония, в мястото, което сам е посочил приживе. Последното му пътуване започва като бягство от света, но завършва така, че целият свят да се събере около една малка гара.

Източници: history.com, theguardian.com, newyorker.com