Близки на актьора Джеймс Ван Дер Бийк споделиха СНИМКИ от последните му дни

13 Февруари, 2026 17:31 590 2

  • джеймс ван дер бийк-
  • последни дни-
  • актьор-
  • рак

Актьори и приятели на звездата разкриха как са си казали "Сбогом" с него

Близки на актьора Джеймс Ван Дер Бийк споделиха СНИМКИ от последните му дни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Близки приятели на актьора Джеймс Ван Дер Бийк публикуваха лични кадри от последните му дни преди смъртта му на 11 февруари след продължителна битка с колоректален рак. Той почина на 48-годишна възраст.

Сред първите, които отдадоха почит, бе бившата кечистка от WWE Стейси Кейблър. В публикация в Instagram тя разкри, че е прекарала време с него малко преди кончината му. На споделената снимка актьорът от сериала Кръгът на Доусън е в инвалидна количка, а двамата наблюдават залез. В придружаващия текст Кейблър описва срещите им като изключително лични и значими, подчертавайки, че осъзнаването на ограниченото време променя възприятието за настоящия момент.

Тя акцентира и върху ролята му на отдаден съпруг на Кимбърли Ван Дер Бийк и грижовен баща на шестте им деца – Оливия, Джошуа, Анабел, Емилия, Гуендолин и Джеремая, като отбеляза, че дори по време на лечението си той е запазил ангажираността си към семейството.

Дизайнерката Ерин Федърстън също потвърди, че е била до актьора в последните му дни. Тя публикува поредица от снимки, включително кадър, на който държи ръката му край болничното легло. В посланието си го нарича „чичо Джеймс“ за своето семейство и изразява признателност за подкрепата, която той и съпругата му са оказвали през годините.

Сред близките приятели, които споделиха спомен, бе и актьорът Алфонсо Рибейро, познат от сериала Принцът от Бел Еър. Той заяви, че е бил до Джеймс Ван Дер Бийк по време на лечението му и описа преживяното като поредица от надежда и разочарования в борбата с болестта. Рибейро е кръстник на дъщеря му Гуендолин и подчерта, че ще продължи да бъде опора за семейството.

Новината за смъртта на актьора бе съобщена от съпругата му Кимбърли чрез изявление в социалните мрежи. В него тя посочва, че той е починал спокойно, заобиколен от близките си, и е посрещнал последните си дни „с кураж, вяра и достойнство“.

Джеймс Ван Дер Бийк остава в паметта на публиката с ролята си на Доусън Лиъри в „Кръгът на Доусън“, както и с участията си в редица телевизионни и филмови продукции от 90-те години насам.


